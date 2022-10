Más notícias para Gasperini, lesão prolongada: estreante perderá Atalanta-Napoli

Eles não saem bem Boletim de Notícias por Gian Piero Gasperini: La Empoli e talvez não Napoli por Martin de Rhone. meio-campista Atalantasubstituiu-o Ederson Na meia hora da segunda metade do último domingo com Láciosofre de Lesão parcial menor no músculo da coxa direita. Os nerazzurri afirmaram que o tempo de recuperação é imensurável e depende da evolução clínica do jogador.

Forte ausência para a equipe de Gasperini, que perdeu a primeira partida do torneio contra a Lazio de Sarri: O jogador holandês é essencial para o tipo de futebol nerazzurri. A manobra do meio-campo passa pelos pés, ponto de referência constante para os companheiros.

Foto: Getty – De Rhone Atalanta

Más notícias para Gasperini, De Ron sai da partida entre Atalanta e Napoli

O jogo em Bérgamo entre Atalanta e Nápoles estão agendadas para sábado, 5 de novembro: Então, faltam apenas duas semanas – de acordo com a lei na edição de hoje do a manhã – As esperanças de recuperação parecem muito baixas. Reduziu sua ausência para a partida de domingo contra o Empoli fora de casa (será antes da hora do almoço).