Ronaldo joga na Libertadores

EU ‘Argentinos Juniors Grandes sonhos de greve: possuir Cristiano Ronaldo Na próxima etapa Copa LibertadoresA seleção argentina se classificou com 67 pontos e está em quarto lugar na classificação. Tudo começou nas redes sociais e torcedores do clube sul-americano, que então resolveram postar uma foto Cr7 Com a camisa do time e as palavras: “Espero muito”.

Argentinos Juniors: Em 2021 sonhou com Pato Os rumores começaram no Twitter, onde os fãs criaram a hashtag #elbichoalbicho. Ficou ainda mais grave quando o próprio Argentinos postou uma foto com Ronaldo e sua camisa 7 com as cores do clube. Em 2021, a Argentina tentou mais uma grande jogada, sempre para enfrentar melhor a Copa Libertadores: contratar o brasileiro Alexandre Batu. Ex-jogador de futebol em MilãoNo entanto, ele foi favorecido no final Orlando e Ms.

Contratar Ronaldo parece utopia, escreve Clarinembora os portugueses não estejam satisfeitos com Manchester United. A economia argentina não está viajando muito rápido. Pague o salário do ex-jogador Juventus Não parece possível para os argentinos. Equipe Gabriel MilitoNo final, ele provavelmente aceitará reforços “mais terrenos”, mas o sonho não custa nada.

