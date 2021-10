Indian Wells, Tsitsipas e Zverev Krollano. Nas semifinais Basilashvili e Fritz

As estrelas estão caindo. Stefanos Tsitsipas saúda a Califórnia. O grego, 3º classificado pela FedEx, que ultrapassou Fabio Fognini na terceira rodada, perdeu em três sets por 6-4, 2-6 e 6-4 para Nikoloz Basilashvili nas quartas de final do Indian Wells. Assim, o georgiano de 29 anos se classifica para as primeiras semifinais de sua carreira no Masters 1000, onde enfrentará o americano Taylor Fritz, que eliminou Alexander Zverev. O alemão sofreu com o retorno do carrasco italiano Britini e Sener, já que perdeu depois de mais de duas horas contra 4-6, 6-3, 7-6. No topo do placar, porém, está a semifinal entre Grigor Dimitrov e Cameron Nouri, com o espectador Yannick Sener interessado. A grande vitória do ex-número 36 do mundo Basilashvili foi na final do Campeonato de Pequim 2018, quando ele derrotou Juan Martin del Potro.