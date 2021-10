“Em Roma a situação perfeita para Mourinho, mas os portugueses dificilmente encontrarão equilíbrio na equipa”

Fale com o ex-técnico Gigi Kagni Sports Sound Center Durante a transmissão de “parâmetros zero”. Aqui estão suas palavras.

Mourinho?

“Mourinho não tem se saído bem na Inglaterra. Acho que ele precisa sentir muita paixão por perto, o que é algo que lhe dá adrenalina. Do ponto de vista da conexão, ele é o nº 1 do mundo, mas a Itália o ajudou melhorar taticamente. Claro que ele é um grande especialista em futebol, mas na minha opinião, com o nosso país ele aprendeu mais do que deu. “

Como você vê isso em Roma?

“Em Roma, ele tem a situação perfeita: porque tem motivadores fortes, mas ninguém o pressiona nem o espera. Ele constrói, se você quiser ganhar alguma coisa.

Demora dois ou três anos. O ano que vem será o mais difícil para ele. Doze meses depois, chegará o momento da verdade, pois eles certamente pedirão que ele use sua experiência para inventar um título. ”

Roma?

“A Roma marcou 16 golos e capturou 8. Os Giallorossi têm um excelente plantel, estou a falar de 15 jogadores que costumam ser utilizados. Quanto à profundidade da equipa, porém, penso que seja uma das mais fracas, talvez estejamos mesmo nível que a Lazio. Os jogadores são bons de qualquer maneira. “Será difícil para Mourinho encontrar equilíbrio, na minha opinião ele não o encontrará. Talvez ele pensasse que a melhor defesa é o ataque, e ele também explica a equipe que parece desequilibrado. O Giallorossi tem três competições: os três que estão à frente do campeonato são os mais fortes e o scudetto terá de ser disputado. A Juventus tem de lutar para chegar à Champions League e, portanto, por equipas como a Roma que chegarão dentro de um ano de em movimento torna-se difícil conseguir isso. ”

Zaniolo?

“Se o Zaniolo for bom fisicamente, ele é devastador. Ele tem qualidades técnicas e físicas excepcionais. Na minha opinião, seu papel é o de um ala direito no ataque. Se você tem um jogador que deriva com o homem nas laterais, você sempre tem a vantagem numérica. ”

Juventus Roma?

“A Juventus marca muitos golos quando cruza na área: se tiver de os enfrentar neste momento, tentarei colocar mais bolas no meio”.

possível. É esta a situação que mais sofrem os bianconeri. ”