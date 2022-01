NBA 2022, Noite de Resultados (27 de janeiro). Phoenix assina oitava vitória, Brooklyn e Milwaukee caem – OA Sport

Dez jogos na noite da NBA. O Phoenix Suns se confirmou como o melhor time da liga, com a oitava vitória consecutiva No Utah Jazz Arena, sem os lesionados Donovan Mitchell e Rudy Gobert. Termina com 105-97 para os convidados e os puxa Devin Booker 43 pontos e 12 rebotes E pelo autor Chris Paul 21 pontos. Para Utah, o melhor foi Jordan Clarkson com 26 pontos do banco.

Vamos passar para a Conferência Leste, onde todos os membros da classe sênior estão envolvidos. O Miami Heat vence, que mantém a liderança Depois de um sucesso de 110-96 sobre o New York Knicks. Há pelo menos quatro jogadores com 20 pontos na equipe da Flórida, sendo os melhores Duncan Robinson (25) e Jimmy Butler (21). a búfalos de Chicago Acompanhar Miami e vencer dentro de amistosos contra o Toronto Raptors por 110-105, 29 pontos atrás do ex-DeMar DeRozan, enquanto em Toronto 32 pontos para Gary Trent Jr. não é suficiente.

A crise do Brooklyn Nets continuaChegou à terceira derrota consecutiva. Desta vez, o time de Steve Nash, que teve que somar as ausências de James Harden às ausências de Kevin Durant e Kyrie Irving (pelo menos em seus jogos em casa), está em sua quadra contra o Denver Nuggets. Os convidados venceram por 124 a 118 com Nikola Jokic tocando a dupla tripla, registrando 26 pontos, 10 rebotes e 8 assistências. No Brooklyn, 25 pontos para Cam Thomas não são suficientes.

O Cleveland Cavaliers conquistou o terceiro lugar consecutivo e o terceiro no Leste. A temporada excepcional para a equipe do técnico GB Bickerstaff continua, che supera 115-99 em Milwaukee Bucks, Agradecimentos parciais 39-22 no segundo trimestre. Kevin Love continua sendo o campeão fora do banco com 25 pontos, seguido pelo turco Sidi Othman (23); Enquanto em Milwaukee 26 pontos de Giannis Antitoconmo não é suficiente.

A linha positiva que continua e a área de Play-In que se aproxima Atlanta Hawks. Gallinari e seus companheiros venceram o Sacramento Kings por 121 a 104, o segundo quarto é crucial, pois os anfitriões marcam 46 pontos, sofreram apenas 17 pontos.

Luka Doncic assina mais um hat-trick para esta temporada (15 pontos, 15 assistências e 10 rebotes), para levar o Dallas Mavericks a uma vitória por 132-112 sobre o Portland Trail Blazers. O Memphis Grizzlies também continua a ganhar, E sempre a terceira força do grupo ocidental que venceu o San Antonio Spurs por 118 a 110 com 41 pontos de Ja Morant.

Concluímos com uma clara vitória do Shalott Hornets por 158-126 contra o Indiana Pacers, Com a bola LaMelo dobrando o triplo (29 pontos, 13 assistências e 10 rebotes) e a vitória do Los Angeles Clippers sobre o Orlando Magic por 111-102.

