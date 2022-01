Calciomercato Juventus, domani incontro definitivo con l’agente di Vlahovic

Juventus-Vlahovic, domani incontro de dirigenza e agente

O momento crucial para capire se e quando você quer que seja dominado: Darko Ristic, agente de Dusan Vlahovic, é responsável por Torino por incongruência com a administração da Juventus. L’accordo c’è già relativamente all’ingaggio del calciatore, quelo che manca è l’intesa proprio sulle commissioni all’entourage del calciatore, intoppo che già in estate aveva portato di fatto alla rottura delle trattative per il passaggio all’Atletico Madrid.