“Balotelli non è la mossa della disperazione”

FIRENZE – “A partir do volevo tocou no clube che ci hanno dato la possibilità di avere i ragazzi qui, non era una data fifa e quindi grazie per la disponibilità. È uno stage giusto visti gli ultimi mesi, dobbiamo valutare tante situazioni e quella di Mario Balotelli rientra tra queste . Carta della disperazione? Se è come quella prima degli Europei va bene, quando siamo disperati diamo il meglio, ma non è esta la situazione“. La conferenza stampa del ct della Nazionale italiana Roberto Mancini inaugura il raduno azzurro a Coverciano . Nessun incontro ufficiale in programma, solo uno stage con vecchi e nuovi elementi per cementare e puntellare il gruppo che – presumibilmente – si giocherà l’accesso ai Mondiali di Qatar2022 con il Portogallo di Cristiano Ronaldo: “Non sono tanti giorni, ma pensavo fosse giusto valutare giocatori che non venivano da noi da tempo o sono stati infortunati. La porta della Nazionale è sempre apertada a tutti per chi ha ancora l’età, se ci so giocatori che possono aiutarci siamo felici“.

Mancini su Balotelli

“A livello tecnico Mario è sempre stato bravo, bisogna vedere come sta fisicamente, l’abbiamo perso un po’ di vista, vederlo dal vivo può essere utile. Un giocatore deve sapersi integre IN un gruppo già costruito e che ha lavorato benissimo, per noi questo dienta fondamentale. Não é solo il caso di Mario. Credo che due allenamenti, anche se non sono tanti, posso não servir para avere una valutazione. Cosa mi ha promesso Balotelli? Dei soldado…“, afferma scherzando il ct.

Mancini su Insigne

“Non so cosa farà Lorenzo. Noi abbiamo le gare di marzo e lui è ancora qui, non vedo problemi. E nemmeno per quelle di giugno. Poi ci sarà unara melhor um settembre e poi eventualmente em Mondiali. Parlarne adesso mi sembra presto“.

Mancini su Sensi

“Le valutazioni di quests due giorni son anche quest. É importante e tem grande qualidade, quando ha giocato con noi ha sempre fatto bene. Questo servir anche a lui“.

Mancini su Scamacca

“Noi abbiamo sempre creduto em lui. Tem qualidade técnica e física, dipende da lui. Agora, você está enfrentando o gol com continuidade e isso é importante para um ragazzo giovane. Tutto può essere, ci può stare che possa giocare. Dipenderà anche dalla condizione dei giocatori a marzo“.

Mancini su Zaniolo

“Per me è una grande mezz’ala d’attacco, continuo pensando em questo. Poi ha il fisico e la conclusão por giocare in attacco: vanno valutate tante cose, come mezz’ala d’attacco ci dà la possibilità di essere mais forti nella fase offensiva“.

Mancini sui play-off Mondiali

“La possibilità che la giornata di campionato prima degli spareggi venga spostata? Não saprei, più giorni abbiamo e meglio è, ma non so come sarà la situazione a marzo. Oggi non vedo pressione, magari ci sarà una settimana prima e qualcuno inizierà a pensarci, ma è normale. Una sana pressione fa bene. D’altronde avremmo fatto a meno di giocare gli spareggi, ma ci siamo”. Poi una battuta sull’elezione del presidente della Repubblica: “Sono già in difficoltà loro… Spero che sia una persona al di sopra delle parti e si prenda cura di tutti i cittadini”.