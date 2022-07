Para Roma e PSG, o processo acabou

detalhes

Estamos nos detalhes, no sentido de que as negociações não vão dar certo. Mas dividir as despesas pelo salário de até 9 milhões incluindo os bônus fáceis não é uma mera formalidade. Eles dançam muito dinheiro, pelo menos no primeiro ano. Porque a Roma, que prometeu recuperar Wijnaldum em termos razoáveis ​​após uma temporada por empréstimo (50% das partidas com qualificação para a Liga dos Campeões), não pode aumentar o ônus das contratações além de suas possibilidades. A partir de 2023, graças a um decreto de crescimento que garante pesados ​​impostos, não haverá problema em pagar Wijnaldum, que já firmou contrato até 2025 com números sustentáveis.

Mercado de Roma, ataque

Enquanto isso, Mourinho treme. Também no sábado de descanso, o sábado judaico, com praias cheias de banhistas sob o sol quente, solicite atualizações Thiago Pinto No mercado. Não apenas em Wijnaldum, que precisa dele rapidamente para projetar o meio-campo final, mas também no ataque. Para esclarecer a fonte técnica em Shumorodov, e excluiu-o da viagem a Israel depois de lhe serem permitidos alguns acréscimos durante o período de declínio em Portugal. Agora cabe ao técnico, que investiu 17,5 milhões neste atacante, colocá-lo em outro lugar, liberando o lugar para Andrea Belotti. Possível destino do empréstimo é Bolonha. Isso abriria a porta para um novo engajamento. Na medida em que Belotti, que foi lançado há um mês, realizou vários shows (Mônaco e Valência) enquanto esperava pela Roma. Curiosamente, chegaria a Trigoria com um ano de atraso. E foi o próprio Thiago Pinto quem solicitou o Torino no verão de 2021, desistiu diante de uma demanda de 30 milhões.

Saídas de Roma

Mas Shumorodov não será o único a receber a empresa. Carlos Pérez Ele paga para ir ao Celta Viejo, que, no entanto, só o emprestará. Roma está pedindo pelo menos o dever de resgate por sua libertação. Quanto ao Vilar Com Sampdoria, que atualmente está em frente a Monza como um destino potencial. Kluivert2,6 milhões de salário, eles podem acabar no Fulham.