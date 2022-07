ATP Umag, Yannick Sener conquista o título do Ultimate Dream: Alcaraz Regroup, 6º título

Yannick Sener Torne-se o mestre de Umag e faça isso com um retorno como campeão: o jovem azul foi campeão de um grande torneio na Croácia, vitória no último dia Carlos Alcaraz Definitivamente não é o mais recente – é apenas um bolo no bolo. Yannick começa forte, mas é forçado a desistir do primeiro set no tiebreak; Mas aí ele interfere em uma marcha mais alta, e começa o seu retorno, e a partir daí o adversário deve se render, tanto técnica quanto fisicamente. Há uma certa ordem 6-7 6-1 6-1 E o sexto título profissional para Sinner, que se tornou o terceiro italiano a vencer em Umag depois disso Fábio Fognini (2016) E a Marco Cecchinato(2018). Os números indicam uma final muito difícil: 2 horas e 26 minutos de jogo, com 9 de 9 break points compensados ​​por Sinner, capaz de sacar 6 ases e 58% das primeiras bolas, convertendo 77% em pontos.

Primeira vez na lama

ATP, Umag Sinner-Alcaraz, Final: Quando e onde ver na TV Ontem às 21h09

Uma vitória especial foi a vitória de Umag, a primeira de 2022 para Sinner, uma estreia no saibro para o campeão de San Candido que venceu mais cinco vezes na carreira, mas todas no chão: Sofia Open (2020 e 2021), Great Ocean Road Open, Melbourne (2021), City Open, Washington (2021), European Open, Antuérpia (2021).

Já desde a primeira rodada senti muita alegria dos torcedores italianos: acho que todos vencemos juntos, então muito obrigado a todos” (Yannick Sener)

Yannick Sener derrotou Carlos Alcaraz em Umag Crédito da imagem Imago

O italiano Carraz e pesadelo

Esta é a primeira vitória de Jannik Sinner no Top-5, enquanto Carlos Alcaraz continua a “ver preto quando vê azul”: há uma semana perdeu na final para Lorenzo Musetti em Hamburgo, e hoje está atrás de Sinner, que já havia sido derrotado este ano, para não esquecer o nocaute contra Matteo Berrettini no Aberto da Austrália.

The Sinner: “Um ano difícil, finalmente o troféu”

“Obviamente estou muito feliz: viemos de um ano muito complicado, mas trabalhamos muito para jogar melhor, para poder melhorar tanto pessoalmente quanto como jogador. Estou muito feliz por poder levantar o troféu este ano. tenho muito a melhorar e ainda preciso fazer muito mais. Mas tenho certeza do meu caminho.”

Inscreva-se no Discover + escolhendo o pacote anual Entretenimento + Esporte e participe da competição. Você poderá assistir ao show completo do US OPEN ao vivo e ganhar uma viagem para Nova York com 1-2 ingressos para a final! Clique aqui! https://concorsodiscoveryplus.it/

Mussetti tem certeza: “Com Alcaraz, é a melhor partida da minha carreira”

ATP, Umag Azim marca a final dos seus sonhos contra o Alcaraz: Ajaminoni Ko Ontem às 18h56