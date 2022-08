Paris Saint-Germain vence Supercopa da França: Nantes fora

Tel Aviv, Israel) – O Paris Saint Germain 4-0 batidas Nantes Ela ganhou seu primeiro campeonato nesta temporada, a Supercopa da França. No Estádio Bloomfield A partir de Tel Aviv E a Les Parisien Prática de arquivo já no primeiro tempo com gols Messi Aos 22 minutos pinceladas de um tiro livre Neymar Na primeira recuperação da fratura. Na segunda parte da partida Sergio Ramos Ele marca 3 a 0 com chute de calcanhar de dois passos e, na final, vem o pênalti Neymar que marcou seu próprio gol. É assim que o Paris Saint-Germain vence A décima primeira Supercopa da França em sua história E ele volta a conquistar o título depois de perder por 1 a 0 contra ele há um ano noite .

PSG, mais um título: heróis de Neymar e Messi

o Paris Saint Germain Parte forte e perto da vantagem em duas ocasiões: aos 5′ com remate HakimiSalva pelo ex-goleiro da Fiorentina Lafont E aos 13′, quando a modelo diz não a uma cabeça com Marquinhos. Após o cupom inicial, o arquivo Nantes Ele entra em ação pelos campeões franceses e começa a pensar novamente Donnarumma Quem subiu na cadeira em 20 minutos com um desfile de tiro sensual ao lado dele mais, indo para uma encruzilhada. Dois minutos se passam e o Paris Saint-Germain marca: 22 minutos quando NeymarCom o filtro dos sonhos, encontre Messi Quem controla a bola, pula para Lafont e coloca o gol em 1 a 0. homens Galter O que eles estão controlando a partida?Dobrar no quinto minuto de recuperação do primeiro tempo com uma escova de falta Neymar, que marcou um gol mundial. No segundo tempo, o Paris Saint-Germain conseguiu o placar e também fez o gol por 3 a 0 Sergio Ramos O que leva, logo a seguir, a quase encerrar os jogos. o Nantes A bandeira branca é hasteada aos 81 minutos Neymar, dois gols do brasileiro, converte o pênalti final por 4 a 0. Os campeões franceses conquistam seus títulos XI Copa dos Campeões E voltando a ganhar o título depois de perder um ano atrás noite.