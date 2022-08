Quanto custa o Nápoles?

Procurando por Nápoles para O segundo goleiro. depois, depois decolar A partir de David Ospina Os Blues começaram a procurar nomes diferentes para substituir o colombiano: Gulini (desembarcou em Fiorentina), serigoE a deputadoE a Evosec.

Por alguns dias o nome quente da porta azul era apenas um: Kipa Arrizabalaga Revuelta. Um goleiro Chelsea Ele parece ser o favorito para substituir Ospina. No entanto, a chegada do antigo Athletic Club significa que Sem renovação A partir de Alex Merritt.

Kepa Arrizabalaga Chelsea

Atual goleiro nº 1 do Napoli, se chegar quiba Ele não estará disposto a renovar seu contrato, que expira em 2023. O ex-Spal, voltando anos rotação E a Um pouco de continuidadepara continuar as instruções do Azzurri Propriedade. Este último será altamente questionável com a chegada de um goleiro blues.

Isso pode significar passar da renovação para a venda e – como mencionei antes Conselho Editorial A partir de tuttoomercatoweb. com – Napoli vai avaliar Alex Merritt em 15 milhões. Claro que se chegar a uma não renovação, não será fácil para Aurelio De Laurentiis conseguir colocar o goleiro sob certas condições. A razão pela qual Nápoles está estudando a situação com cautela.

Lorenzo Golino