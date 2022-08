Novos contatos entre Renato Sanchez e Milan

O Milan não quer deixar de comprar Charles De Ketelaere, que é esperado em Milão à noite e depois fará exames médicos amanhã.

Segundo informações da Sky, os Rossoneri estão de volta ao comando de Renato Sanchez. Maldini e Massara estão há algum tempo namorando o cliente de Jorge Mendes, com o famoso procurador português à procura da melhor solução para o futuro do jogador nascido em 1997, seu compatriota.

O Lille estará disposto a deixar Renato Sanchez sair para não perdê-lo em junho de 2023, data de vencimento do contrato que o liga aos Alpes franceses. Assim, o AC Milan não quer gastar muito para recolher o cartão do jogador, que já tem pedidos de recrutamento muito altos. Ter o PSG para bloquear o sucesso das negociações certamente não é um bom presságio, dadas as grandes somas de dinheiro que os parisienses podem movimentar. No entanto, ela ainda não havia chegado a uma corrida forte para trazer Renato Sanchez para a sombra da Torre Eiffel. Assim, Pioli continua a esperar substituir Frank Casey por outro excelente meio-campista.

Alternativamente, a escolha que leva a Carney Chukwuemeka está longe, já que a avaliação do Aston Villa sobre o talentoso britânico nascido em 2003 é muito alta.