Razões pelas quais Elliott escolheu o Red Bird

rede de algumas perguntas que permanecem sem resposta, relacionadas, por exemplo, Métodos de compraa certeza é que Milão Passará, salvo contratempos emocionantes e inesperados, nas mãos pássaro vermelho. Mas como passou de exclusivo para Investcorp Para a blitzkrieg “vencedora” do fundo que ele administra Jerry Cardeal? No coração de tudo, como Escrito e explicado agora há várias semanashouve e ainda há o projeto do estádio. Elliot ele perguntou Investcorp Para poder ficar na barganha com um contrato Participação minoritária no clube. acidental, número um no Fundo Árabe, em vez de fazer tudo sozinho, continua sendo o único proprietário do novo Milan. Daí o primeiro abrandamento significativo na transferência de propriedade Inclusão da Red Bird no negócio.

não apenas isso Parque infantil, embora a questão tenha sido considerada de vital importância. Para contornar a agora iminente venda da Red Bird – nos próximos dias haverá uma aceleração decisiva que levará a assinaturas provavelmente até o final do mês – também foi cláusula “ganhar”ou seja, insira um arquivo Parte variável do preço de compra que ao atingir certas metas em um tempo predeterminado, elevaria o valor a ser pago à Elliott dos atuais 1,3 bilhão para 1,8 bilhão.

De fato, Red Bird satisfez Elliot em todos os aspectosentre outras coisas, como desejado pelos cantores, o clube se transformou em um Uma empresa de mídia capaz de aumentar a receita. Então o curso das conversas no início foi tenso Investcorpque sentiu sua atração no meio, então mascarou o fundo do prova Afastar-se, pelo menos por enquanto, em antecipação aos acontecimentos. Para entender: até agora, o grupo árabe saiu da mesa de negociações. E se amanhã ele pular a mudança de propriedade de Elliot para Red Bird por algum motivo, não está excluído que ele possa tentar um novo ataque. Esta hipótese é surreal o suficiente por enquanto.

Entretanto, a partir de segunda-feira, vamos começar a pensar realmente no futuro, tanto do ponto de vista da empresa – assinaturas, aliás, para vender Milão – mas também do ponto de vista matemático. compartilhamento Elliot Na nova empresa garante a continuidade necessária para que não tenha de fechar rapidamente. Em outras palavras, se Perto Será adiado por dois meses, não será um drama. O mercado será administrado pelos executivos incumbentes sob um teto cantor. O mercado faraônico pode não ser como os árabes imaginavam, mas de qualquer forma será uma sessão importante, pois as compras já estão preparadas para sua formalização – Origi, Butman e Renato Sanchez – E algumas outras modificações importantes à direita da frente ofensiva e ao som do centro ofensivo. Obviamente, as renovações também vão começar de novo, em primeiro lugar Rafael Lião. A questão é delicada e nunca será simples: caberá a Red Bird provar que tem força para reter os portugueses, oferecendo-lhe um projeto de sucesso e de longo prazo.