Juventus e Di Maria estão mais próximos do que nunca: a despedida oficial do Paris Saint-Germain antes dos últimos detalhes | primeira página

Maurício Arrivabene Ficou claro por ocasião de seu discurso em um fórum Corriere dello SportA Juventus está destinada a se tornar instantaneamente mais forte e competitiva, apesar de sua excelente lista de despedidas estar aumentando dia a dia. A Juventus está agora comprometida em forçar Paul Pogba, o que, entre outras coisas, parece estar valendo a pena. Enquanto isso, ele está a caminho da final consecutiva sobre a corrida de Angel Di Maria. De fato, o argentino deu as boas-vindas a todos em Paris, e todo o Paris Saint-Germain também está pronto para homenageá-lo em sua última aparição, tendo também dedicado a ele uma publicação por meio de seus canais para desejar-lhe felicidades no futuro. Isso, excluindo as reviravoltas emocionantes, será colorido em preto e branco. Contatos constantes, Di Maria e Juventus têm um objetivo comum de fechar o negócio o mais rápido possível. Enquanto há alguns dias, o otimismo apenas desapareceu de Continassa. Situação – Existe um acordo a nível económico, entre o pedido de um salário líquido de 8 milhões e a oferta de 7 temos de cumprir a meio caminho. O verdadeiro problema a ser resolvido nos dias de hoje é sempre aquele relacionado à duração do contratoo: A comitiva de Di Maria pede um contrato de um ano para cumprir o desejo de Angel de retornar imediatamente à Argentina na temporada pós-Copa do Mundo, e a Juventus insiste em um contrato de dois anos também (mas não apenas) para que ele possa assumir beneficiar dos benefícios fiscais associados ao decreto de crescimento. De qualquer forma, nada poderia deixar o processo pular, e agora todas as pistas indicam que a fumaça branca final é apenas uma questão de tempo.