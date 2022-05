O Genoa perdeu por 0 a 1 para o Bologna, Griffin se despediu da Primeira Divisão. Saudações jogadores, coros de orgulho Russoble

Génova – Génova revive a liga italiana no estádio Ferraris, pois perdeu por 0-1 para o Bolonha. Durante a partida, os torcedores do Rossoblo cantaram e apoiaram o time sem nenhum traço de polêmica ou disputa pelo rebaixamento, nem mesmo no final da partida, quando, sob o comando de North, os jogadores e dirigentes ficaram intrigados com o show organizado pelos torcedores. Mais de 10 minutos do apito triplo do árbitro. As cores e a perseverança do orgulho rossobl.

Foi uma temporada de azar, em que cometi muitos erros, mas a partir de hoje começamos a trabalhar para o futuro. O objetivo é claro: formar uma equipe que consiga vencer o Campeonato B e retornar imediatamente à Primeira Divisão.

A última saudação: coros e bandeiras de rossobl.org

Génova cumprimenta a Liga Italiana e os adeptos no final do jogo contra o Bolonha

“Os torcedores do Genoa são ótimos, cantaram por 95 minutos mesmo sendo perdedores e com o rebaixamento para a segunda divisão – disse o técnico do Bologna, Sinisa Mihajlovic – Eu sou a Sampdoria, mas sinto muito. Eles foram ótimos, o que eles fizeram foi não. Ele vê todos os dias e eles merecem voltar à minha liga. primeiro grau”.

o jogo

A formação de Blessin não dá ao povo de Grifone um aplauso final, já que a equipe do Bolonha de Mihajlovic, cheia de jovens e muito jovens (4, 18 e 16), graças a um gol de Barrow no segundo tempo, conquista uma vitória merecida. . Blissin mudou seu último desafio pouco a pouco, colocando apenas o proprietário Semper entre os reservas com Yeboah como o atacante número um. Em vez disso, Mihajlovic começou com Malak Raimondo, 2004, e Emmy, 2005. Uma partida divertida disputada em alto ritmo, com o Genoa perto de marcar aos 8 minutos, graças a um golpe de Portanova que foi bloqueado por Bardi. Em meia hora, De Silvestri aumenta a vantagem do Bologna com um cabeceamento que Semper salvou na linha do gol com um salto de instinto. Na segunda metade do tempo, Dominguez preocupou a porta da frente duas vezes.

Corresponder às fotos

Duas mudanças de cada lado no tempo e Bologna controla o tiro de meta nos vinte por Raimundo, que desvia uma cabeçada de um escanteio. Do canto vem o gol da vitória do Bolonha. Bounce libera apenas Barrow na frente de Semper, que não pode fazer nada na diagonal do atacante host. O final da corrida é um cerco para os anfitriões que estão tentando de todas as formas sem sorte. Duas vezes Yeboah, mas Bardy é sempre cuidadoso enquanto Frendrop tenta surpreender o goleiro visitante pela borda, mas seu chute acerta o poste à esquerda do goleiro agora derrotado. Ao apito triplo, os coros das arquibancadas com os jogadores ficam imóveis em silêncio enquanto observam os torcedores por mais de dez minutos.

Saudações aos torcedores no final da partida

Adeptos do Génova dão as boas-vindas a A. Provando o orgulho dos Rossoblos

A torcida do Genoa, apesar do rebaixamento, não competiu com o time. De fato, a Gradinata Nord, colorida em vermelho e azul, organizou uma coreografia especial. Uma enorme faixa: uma na parte superior “As mesmas cores caem no mar” e outra na parte inferior “Quando o sol se põe sem se despedir” Dezenas de faixas vermelhas e azuis são colocadas para simbolizar as ondas do mar enquanto no no meio da Gradinata um enorme gráfico representando a bandeira vermelha e azul em uma rocha.

Após a coreografia, os torcedores aplaudiram o time pelo que já havia sido marcado como o Dia do Orgulho Vermelho e Azul, que continuaria até o final do jogo com um desfile chegando à Praça Kennedy.

