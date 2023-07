Um final amargo para o Azzurri il Tirreno de Bertolucci

VIAREGGIO. E Portugal conquistou a pista de hóquei no gelo GoldenCat 2023, ao vencer por 4-2 na final frente à Itália, comandada pelo treinador Alessandro Bertolucci. Um hat-trick de Gonçalo Alves, também eleito jogador do torneio, enquanto Gavioli e Cocu marcaram para os ‘azzurri’. Bertolucci escolheu Gnata, Compagno, Malagoli, Gavioli e Ebenazar desde o primeiro minuto. Mas foi Alves quem abriu o placar, disparando um rebote para a rede logo aos três minutos. A Itália pode empatar imediatamente com Cocu: pênalti de Coco, na trave. Aos seis minutos, Rodríguez cobrou pênalti que foi defendido por Gnata e aos dez a Itália teve mais uma chance de chutar de posição fixa: Malagoli errou o chute direto e na posterior superioridade numérica a Azzurra esteve perto de marcar por Compagno. O lusitano bisou aos 18 minutos, e Gonzalo Alves decidiu novamente a cobrança de pênalti. Mas antes do primeiro tempo, a Itália voltou à partida, marcando o primeiro gol com Gavioli: o goleiro português não bloqueou o chute de longe, e a bola foi para a área.

No segundo tempo, Coco quase imediatamente marcou o gol de empate em 2–2. Itália preocupa adversários com Cinqueni, Compagno e Malagoli. A terceira vantagem portuguesa surge num remate em direto, novamente definido por Alves, quando aos 15 minutos Faccin consegue agarrar Soto. Bertolucci oferece o melhor treinamento disponível, mas não é suficiente. O gol final saiu aos 23’13”, quando Rodríguez fez o gol em assistência de Alves, uma rápida cobrança de falta indireta que surpreendeu completamente o goleiro.

Segundo lugar para a Itália, terceiro para a Catalunha e quarto para a França. O último encontro é na sexta-feira, dez dias antes da estreia do 55.º Campeonato da Europa, em Sant’Sadorni Danoia, precisamente frente a Portugal.