Não esvazie, preso até dezembro e depois vejo

“Em Nápoles, eles se acostumaram bem comigo do ponto de vista do entusiasmo e da alegria, aqui é diferente. A escada das memórias é reaberta, encontro meus jovens companheiros e a cidade mudou. Há até semáforos…anunciá-lo Luciano Spalletti À margem do evento Certaldo nel Pallone, na pequena cidade toscana.

Pela primeira vez, o treinador falou livremente após o scudetto e se despediu do Napoli. Salientando que sim, ele precisa de uma pausa, mas definitivamente não de um ano:ano sabático? Você inventou e carrega em você, eu disse que precisava recuperar o fôlego e as coisas para consertar. Demora um pouco, depois vejo o que está acontecendo na minha frente e avalio as coisas que preciso. Eu precisava ficar parado e aprender com os outros treinadores. Mas não gosto do conceito de ano sabático, não é como se você soubesse se eu voltar no ano que vem. Suas necessidades mudam e você é atraído por outras coisas“.

Spalletti sobre o futuro e a seleção

No futuro:”Você sempre precisa da paixão do jogo com a bola. Não se diz que se procura necessariamente coisas excepcionais. Preciso de emoção, procuro sentimento, além do nível. Eles me deram imensa alegria em Nápoles, pois, apesar das grandes coisas que fizemos, nenhuma grandeza vale a alegria que eles me deram. É impossível retribuir a alegria que eles me deram, sempre defenderei o Napoli.”. então, spalletti ele adicionou: “Nacional? Não seja mau, definitivamente ainda estou acordado até o ano novo. Então você vê como me sinto, se você ama algo como ama o Napoli, é difícil. Os fãs me abraçam, eu aponto para eles“.