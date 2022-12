Mundial, Portugal perde para Marrocos e sai: CR7 chora. foto

Esportes

A Copa do Mundo da FIFA, que foi vencida pelo maior número de times da história. foto

A Copa do Mundo da FIFA no Catar é a vigésima segunda edição do torneio. Nos 21 anos anteriores, contando com as seleções preliminares apelidadas de Coupe Rimet, apenas 8 seleções conquistaram o troféu. Isso é o que eles são

5 vitórias – o Brasil É a nação que mais títulos conquistou na história da competição. Ele conseguiu em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. Ele também perdeu duas finais (em 1950 e 1998). No entanto, nunca conseguiu vencer um Mundial quando foi o país-sede da prova, nomeadamente em 1950 (com o famoso drama psicológico Maracanazo) e em 2014 (com a igualmente célebre eliminação nas meias-finais, por 7 a 1). -1 concessão da Alemanha para Ma renomeada Minerazo)