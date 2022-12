Alemanha, Neuer quebra a perna no esqui: a temporada acabou

O goleiro do Bayern de Munique e da seleção alemã anunciou nas redes sociais: “O ano poderia ter terminado melhor…”

O final do ano para realmente esquecer Manuel Neuer. após sua eliminação precoce Alemanha Vamos copa do mundo 2022goleiro Bayern Mônaco ele se vê tendo que lidar com Ferimento grave, o que o manteria fora de campo por muito, muito tempo. Como ele se anunciou em seus canais sociais, de fato, Neuer sofreu com isso Perna direita quebrada após um acidente de esquiEle foi operado e correu tudo bem, mas a época já tinha acabado para ele.

Assim, Nagelsmann terá que lidar com uma grande ausência, também tendo em vista as tão esperadas oitavas de final. Liga dos Campeões Programado entre 14 de fevereiro e 8 de março v.s Paris Saint Germain. Ele deve ser substituído pelo segundo goleiro, Sven UlrichMesmo que alguns golpes surpresa do navio de guerra alemão no mercado de janeiro não possam ser descartados.

novo e-mail

“Oi, pessoal ,

O que posso dizer, o final do ano poderia ter sido muito melhor… Enquanto tentava relaxar minha mente durante um passeio de esqui, fraturei a parte inferior da perna. A cirurgia de ontem (sexta-feira, ed.) correu bem. Muito obrigado aos médicos! Infelizmente, dói saber que a atual temporada acabou para mim.

cuida!

Seu Manoel.”

/p>