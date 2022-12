Mário Rui Napoli: Scudetto? Temos uma oportunidade importante

Lateral português do Napoli: “Temos que continuar assim no campeonato, sabemos que temos uma oportunidade importante.” Sobre a Copa do Mundo: “A partida de Portugal vai ser difícil para o Marrocos, Ronaldo ganhou toda a sua carreira e vai querer continuar.” O amistoso Napoli x Crystal Palace será transmitido pela Sky Sports no Sky Sports no domingo, 11 de dezembro, às 16h.

Primeiro na classificação com a sua equipa Napoli, que já trabalha para retomar o campeonato no início de janeiro mas também um espectador interessado no Mundial: doze participações com a seleção portuguesa, no Qatar, nos quartos-de-final: “eu apoio portugal – Disse – fizeram uma grande partida contra a Suíça, com o Marrocos vai ser difícil.” E no CR7:”Ele mais do que ninguém quer vencer, Esta é a ideia dele. Ele vem ganhando toda a sua carreira.”

durante o torneio “Estando na frente, todos os que estão atrás de nós esperam errar – Mário Rui sempre falava do primado na Serie A -. Temos de ser bons a continuar assim, lembrando-nos que, neste momento, ainda nem feito qualquer coisa. Agora mesmo”. Em comparação com 2017-2018 em 91 pontos? “Lá faltava muito pouco, mas já se passaram tantos anos. Não é preciso pensar no futuro, mas apenas no futuro e neste torneio. Sabemos que temos uma oportunidade importante.”

Ação tática com Spalletti e o nome do ano 2023 “Estamos trabalhando em diferentes sistemas de jogo, então para mudar durante o jogo – é melhor analisá-lo do ponto de vista tático -. Você precisa aprender a se adaptar rapidamente. Raspadori meia asa? Ele fez a coisa certa, É uma posição que se adequaria a qualquer tipo de posição. Sempre torna as coisas simples. homem de 2023? Alguns ainda não mostraram todas as suas qualidades. Uma das coisas que gosto muito é o Ndombélé, e vamos vê-lo ficar mais forte.” READ "Napoli? Maradona me convenceu, sabe como?" , e então a frase assustadora sobre Diego

Simpatia com menores Por fim, o tema do amistoso com o Palace: “Eles são um time forte jogando em uma das ligas mais bonitas do mundo. Fisicamente estamos bem, mas é justo que haja um pouco de cansaço. Os jogos certos nos darão sinais importantes para o futuro.” O Napoli Crystal Palace será exibido em pay-per-view na Sky Sports no domingo, 11 de dezembro, às 16h.

Calendário Todos os amistosos da Serie A durante o intervalo O Atalanta de Gasperini desafia o Eintracht Frankfurt pela Copa Bortolotti (ao vivo hoje a partir das 20h no Sky Sports Football). Aqui estão todos os amistosos dos 20 clubes da Série A durante o período em que a Série A permanecerá fechada devido à pausa na Copa do Mundo. Em 4 de janeiro de 2023, para retomar no dia 16, Friends ao vivo na Sky Sport Atlanta A equipe trabalha no Zingonia Sports Center. A seguir estão os amistosos programados:

Canetas Atlanta-Eintracht 5-7 (9 de dezembro em Bérgamo)

(9 de dezembro em Bérgamo) Nice Atlanta (16 de dezembro em Nice)

(16 de dezembro em Nice) Betis Atlanta (23 de dezembro em Sevilha)

(23 de dezembro em Sevilha) Atlanta x Alkmaar (29 de dezembro em Bérgamo, Ao vivo as 19:00 na Sky Sports) Bolonha Equipe de Motta se exercita no Centro Esportivo Casteldebole durante o intervalo

Bolonha Kapfenberg 9-0 (9 de dezembro)

(9 de dezembro) Maiorca Bolonha (14 de dezembro)

(14 de dezembro) Bolonha Górica (17 de dezembro) generoso Sem coleta fora

Cremonese – Salsomaggiore 6-0 (8 de dezembro em Cremona)

(8 de dezembro em Cremona) Cremonese-Desenzano (14 de dezembro em Cremona)

(14 de dezembro em Cremona) Torino Cremonês (23 de dezembro em Turim)

(23 de dezembro em Turim) Udinese cremonense (29 de dezembro em Cremona)