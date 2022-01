Juve, Arthur può spazio a Zakaria: a estratégia para o centrocampista do Borussia Monchengladbach | Primapagina

Il mercato di Gennaio é quello delle ocasional da cogliere al volo, che per la Juventus si podeno tradurre in un centrocampista. Nelle ultime ore c’è stato un blitz dell’agente di Arthur a Londra por parlare con l’Arsenal: Federico Pastorello sta lavorando por muito contrário ao esigenze dei Gunners con quelle dei dirigenti bianconeri, che se dovessero piazzare il brasiliano potrebbero regalare um substituto em quel ruolo a Massimiliano Allegri.

L’IDEA – Il nome caldo in this ultimi dieci giorni di mercato è quello di Denis Zakaria, classe centrocampista ’96 em scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach col quale ha già annunciato che non rinnoverà. Mais quantità che qualità, lo svizzero rappresenta l’identikit low cost que pode convencer a Juve uma tarifa un investimento a meta stagione. Por causa de tanta concorrência: Roma, Barcelona, ​​​​Liverpool e outros clubes da Premier sono interessam um bloco de subito por prender a zero a fase prossima; l’idea della juve però è quella di antecipar la concorrência per e portarlo subito to Torino. Zakaria rappresenta uno dei profili low cost che sta valutando la Juve, ma non l’unico.

GLI ALTRI – L’ideale nelle idee della Juve è il class 2000 del Monaco Aurelien Tchouameni, un centrocampista box to box che però al momento ha una valutazione troppo alta per le strategie dei bianconeri. L’alternativa si può pescare sempre in casa Gladbach, pomba oltre a Zakaria piace anche il classe 2001 Kouadio Koné por il quale i bianconeri hanno avviato i contatti. Non scalda più di tanto la pista Witsel, da anni nell’orbita bianconera ma che al momento non convença mais più di tanto. Il nome caldo resta quello di Zakaria, ma prima si lavora con l’Arsenal per Arthur.