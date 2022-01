Os potenciais adversários do play-off da Itália Eslovénia e Portugal devem ser evitados – OA Sport

A seleção italiana de handebol masculino passou a primeira rodada do Classificação para a Copa do Mundo de 2023 E em poucos dias, ele saberá o nome do próximo candidato, o nome do primeiro play-off, que levará Bill Baysey ao play-off decisivo.

Após o encerramento da primeira fase do projeto europeus De fato, na Hungria e na Eslováquia, os nove piores lugares da revisão continental foram determinados e um deles será aquele que decidirá a partida com os “azzurri” nas urnas em Budapeste em 29 de janeiro.

Handebol, Eliminatórias da Copa do Mundo de 2023: Itália venceu Luxemburgo por 29 a 28 e entrou na segunda fase

Eslovênia, Bielorrússia, Eslováquia, Áustria, Lituânia, Portugal, Macedônia do Norte, Bósnia-Herzegovina e Ucrânia seriam de fato os adversários em potencial e se houver comparações assimétricas, as chances de esperar um adversário acessível são mais do que tangíveis.

Eslovénia, Portugal e Macedónia pNa verdade, são os obstáculos mais difíceis, com o austríaco Nikola Bilic e o lituano Aidinas Malasensaskas ambos com excelentes personalidades, enquanto o guarda-redes da Bósnia, Benjamin Boric, é apoiado por eles. Assim, a Bielorrússia é o país que enfrentou nos últimos tempos, com uma derrota apertada que parece encontrar um equilíbrio justo, como deveria ser com a Eslováquia e a Ucrânia.

Foto: FIG