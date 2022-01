Mourinho nas quartas de final contra o Inter

Calabrese oferece Salento, Cumbula e Abraham para virar o jogo antes que Gargiulo seja expulso. Shumorodov fecha as contas

a Roma bate 3-1 a Lichia e voar para Quartas de final da Copa da Itáliaonde você vai se encontrarInter. Os visitantes começam fortes no Olympique, onde lideram aos 13 minutos com um chute do primeiro calabresa. Aos 40′, novamente na cobrança de escanteio, empatou ameixa No início de sua recuperação, ele estava pensando sobre isso lbrahim Para complementar as costas (54′). Depois de alguns minutos, Lychee ficou às dez paraGárgula expulso E aos 81 minutos Shumorodov Contas fechadas.

o jogo

missão cumprida. Roma vence a segunda fase e dá o título ao seu treinador Retorne a San Siro como oponente, no final de uma noite com duas caras. A primeira parte suave e dolorosa, restituindo o orgulho e o carácter, mas sobretudo muita qualidade, certamente ditada por situações de mudança, mas sobretudo por Remendos de Mkhitaryan e Zaniolo.

De início, Mourinho mantém à vontade as duas pernas mais talentosas e opta por dar-lhes espaço Carlos Pérez. Lecce chega ao Olympique com um resultado bastante agressivo em 4-3-3, encara o desafio sem medo e aos 13 minutos está impressionantemente à frente: calabresa De cabeça para baixo em cobrança de escanteio (errado por Maitland-Niles), ele chutou com perfeição e acertou Roy Patricio no canto esquerdo. A reação dos anfitriões demora a aparecer e os torcedores olímpicos começam a fazê-lo importunar, mas aos 27′ os Giallorossi estão muito próximos do 1-1, com uma grande inclusão Avina Jian Trancado em um canto pelo atento Gabriel (entrou no lugar do lesionado Bleiff). As ideias dos jovens ganeses parecem ser a única arma disponível para os homens de Mourinho, que lutam desesperadamente para escapar à excelente pressão de Salento. Aos 5′ do intervalo, porém, chega um escanteio que coloca as coisas de volta no lugar: Ibrahim Bank e Abóbora sob a porta Kumbula O que vale 1-1.

Mourinho recusa Maitland-Niles, Veritut e Perez Está incluído no início da recuperação Fina, Mkhitaryan e Zaniolo. Passam-se alguns segundos desde o apito do árbitro e o azul está a um passo do 2-1, com um Um torpedo desviado por Gabriel no eixo. A posição da Roma é completamente diferente do primeiro tempo e aos 54 minutos ele é recompensado quando a bola chega após uma participação especial de Zaniolo. lbrahim que desliga a borda e apunhala Gabriel no coração da partida. Então a partida aconteceu definitivamente aos 62 minutos, quando Gargiulo recebeu dois cartões amarelos em 2 minutos Ele deixou o campo de cabeça baixa. A partida se transforma em um ataque ao gol de Gabriel, e os anfitriões desperdiçam muito, mas no final encontram o gol por 3 a 1 depois de descer em campo aberto. Shumorodov, lançado por um lançamento sensacional de Mkhitaryan.

boletins

Maitland-Niles 5 – Com Karsdorp de volta, Mourinho o coloca na esquerda, mas ele parece perdido, empurra um pouco, erra muito e perde Calabrese em um escanteio por 0-1. Fora de alcance.

Ibrahim 7 Primeiro tempo inexplorado, mas uma assistência de 1 a 1 é necessária para Kumbula, seguida de uma recuperação como grande campeão. É o grande gol que dá a volta por cima em qualquer jogo, mas não é simples.

Zaniolo 7 – Ele acertou um poste no início do segundo tempo e depois tocou o número 3-1 várias vezes, mas acima de tudo muda a cara de Roma adormecida com suas acelerações e solavancos.

Calabresa 6,5 – Nos primeiros 45 minutos, uma excelente atuação defensiva e o primeiro gol é o que abre o jogo. No segundo tempo ele sofre mais com o ataque ao adversário, mas se segurou apesar das convulsões.

Gárgula 5 – Metade de uma feira primeiro e depois uma finesse que elimina qualquer ambição de Lychee.

Mesa

Roma Lecce 3-1

Roma (4-3-3): Roy Patrício 6; Karsdorp 6, Ibanez 6, Kumbulla 6.5, Maitland-Niles 5 (1º Vina 6); Oliveira 6, Cristante 6, Veritot 5.5 (Rua Zaniolo 7); Perez 5.5 (1′ Mkhitaryan Street 7), Abraham 7 (41′ Zalosky Street sv.), Avena Gyan 6.5 (19′ Shumorodov Street 6.5).

Treinador: Mourinho 6,5

Lichia (4-3-3): Blev 6 (21′ Gabriel 6,5); Gendrey 6,5, Calabresi 6,5, Dermaku 6,5 (1’st Lucioni 5,5), Barreca 6; Gargiulo 5, Blin 6, Helgason 6 (23’st Bjorkengren 6); Listkowski 6.5 (20’st Faragò 6), Olivieri 6, Di Mariano 5.5 (1’st Coda 5.5).

Treinador: Baronato 6,5

Regra: raposas

Sinais: 13′ Calabrese (esquerda), 40′ Kumbula (direita), 9′ Abraham Street (direita), 36′ Shumorodov Street (direita)

amonites: Listowski (esquerda), Avena Gyan (direita), Helgason (esquerda), Di Mariano (esquerda), Abraham (direita)

Disparamos: Gargiulo (L) total de cartões amarelos

Estatisticas

A Roma conquistou sua segunda vitória consecutiva entre a Série A e a Copa da Itália, e não teve melhor desempenho nas competições nacionais desde setembro passado (três neste caso).

– Lecce jogou a primeira fase eliminatória da Coppa Italia pela sétima vez em sua história: os Giallorossi nunca passaram da fase.

Tammy Abraham esteve ativamente envolvido em marcar 19 gols pela Roma nesta temporada em todas as competições (15 gols e quatro assistências), pelo menos cinco a mais do que qualquer outro jogador dos Giallorossi.

Hoje, Henrikh Mkhitaryan jogou sua 100ª partida pela Roma em todas as competições.

– Dos 15 gols que Tammy Abraham marcou em todas as competições com a camisa da Roma, o que ele marcou hoje é o primeiro de fora da área.

– Todos os quatro gols marcados por Maras Kumbula entre Verona e Roma em todas as competições vieram no desenvolvimento do futebol de canto.

– Segundo gol de Arturo Calabresi na temporada, o primeiro contra seu ex-time (com quem não estreou no time principal): O zagueiro do Lecce nunca teve melhor desempenho em uma temporada entre Serie A, Serie B e Copa da Itália. (dois também em 2015/2016 com as camisas do Brescia e do Livorno na cadetria).

– Terceiro gol de Maras Kumbula com a camisa da Roma em todas as competições, o primeiro na atual temporada e o primeiro na Copa da Itália. O zagueiro dos Giallorossi não marca há 451 dias – o último gol foi contra o Milan na Serie A em outubro de 2021.

– O quarto gol da temporada pelo papel de Shumorodov em todas as competições com a camisa da Roma, o primeiro marcado pelo atacante uzbeque na Copa da Itália.

10 dos 12 gols que Eldor Shumorodov marcou em todas as competições desde sua chegada à Itália em outubro de 2020 ocorreu no segundo tempo.

Jordan Veritot é o jogador da Roma que foi substituído mais de 17 vezes nesta temporada em todas as competições.