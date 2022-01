Judô, a troca de datas entre os campeonatos mundiais de adultos e juniores! Novo calendário internacional atualizado para 2022 – OA Sport

torcer em Nova atualização do calendário da FIJ para 2022, aguardando o Grande Prêmio de Portugal que abrirá as danças do World Judo Tour neste fim de semana de 28 a 30 de janeiro. De fato, a Federação Internacional escolheu um inesperado A troca de datas entre os campeonatos mundiais de adultos e o campeonato mundial de juniores, entretanto formalizar a sede do Campeonato do Mundo Juvenil.

Foi provisoriamente agendado para 7 a 14 de agosto, Os destaques da temporada pós-olímpica foram transferidos para o calendário de 2 a 9 de outubro Em Tashkent (Uzbequistão). O processo inverso da Copa do Mundo Sub-21, que nesta fase acontecerá no Equador (em Guayaquil) de 10 a 13 de agosto e já concederá pontos importantes com o objetivo de qualificar cinco circuitos para Paris 2024.

Destacam-se também as novas datas do Grande Prêmio de Zagreb há dois meses e agora marcadas para 15 e 17 de julho. Resta apenas um ponto de interrogação, relacionado com a cidade-sede do mestrado de fim de ano que deve acontecer de 16 a 18 de dezembro. Lembramos que o período de qualificação para as novas Olimpíadas começará no Grand Slam de Ulaanbaatar (24 a 26 de junho).

Judô: Algumas mudanças organizacionais à luz de Paris 2024

Aqui está o calendário internacional de judô de 2022 após a última atualização da IJF:

CALENDÁRIO INTERNACIONAL DO JUDÔ 2022

28 a 30 de janeiro – Grande Prêmio – Odevilas (Portugal)

5 a 6 de fevereiro Grand Slam – Paris (França)

17 a 19 de fevereiro Grand Slam – Tel Aviv (Israel)

25 a 27 de março Grand Slam – Tbilisi (Geórgia)

1-3 de abril Grand Slam – Antalya (Turquia)

29 de abril – 1 de maio Campeonato Europeu – Sofia (Bulgária)

Grand Slam de 20 a 22 de maio – Kazan (Rússia)

4-6 de junho Grand Slam – Düsseldorf (Alemanha)

23 a 26 de junho Cadetes Europeus – Porec (Croácia)

24 a 26 de junho Grand Slam – Ulaanbaatar (Mongólia)

8 a 10 de julho Grand Slam – Budapeste (Hungria)

15-17 de julho Grande Prêmio – Zagreb (Croácia)

24-30 de julho EYOF x Banska Bystrica (Eslováquia)

10 a 14 de agosto – Mondiale Junior – Guayaquil (Equador)

24-28 de agosto Campeonato Mundial de Cadetes – Sarajevo (Bósnia)

1-4 de setembro Campeonato Europeu de Juniores – Praga (República Tcheca)

Copa do Mundo de 2 a 9 de outubro – Tashkent (Uzbequistão)

15 de outubro – Equipes mistas europeias – Mulhouse (França)

21 a 23 de outubro Grand Slam – Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos)

4-6 de novembro Grand Slam – Baku (Azerbaijão)

11-13 de novembro Campeonato da Europa de Sub-23 – Sarajevo (Bósnia e Herzegovina)

26 a 27 de novembro Grand Slam – Tóquio (Japão)

16-18 de Dezembro Masters – local a definir

