Quatro pares azuis nas meias-finais em Messina

MessinaSemifinais da Itália em Messina. Quatro duplas italianas serão campeãs amanhã nas semifinais Beach Pro Tour o futuro de Messina. Assim, um novo dia de esplendor terminou sob a Piazza Duomo; Partidas intensas que definiram o grid de largada para as duplas que lutam amanhã pela manhã para chegar à final.

No sorteio feminino, continuam as excelentes atuações de Claudia Scampoli e Margherita Bianchin, que, juntamente com a outra dupla azul formada por Rica Orsi-Toth e Giada Bianchi, separaram a passagem das meias-finais; Ambas as duplas, que se classificaram diretamente para as quartas-de-final em virtude das vitórias alcançadas na fase de grupos, somam duas vitórias encorajadoras que as colocam em partidas elegíveis para a final.

Os italianos Scampoli/Bianchin derrotaram hoje os australianos Stephens/Bettany por 2-0 (21-14, 21-14) e amanhã às dez horas defrontam os checos Lorenzova/Zolnercikova nas meias-finais, enquanto Orsi Toth/Bianchi marcou dois gols. 0 (21-19, 21-13) para os portugueses Pinheiro/Castro nos quartos-de-final e amanhã pelas 11h00 defrontam os suíços Bentley/Lutz para procurarem o seu primeiro par final no BPT.

A trajetória de Margarita Tega e Ana Biloya terminou em nono lugar. Para a jovem dupla de Federais, a derrota decisiva foi sofrida no desempate (14-21, 21-19, 15-11) para o australiano Stephens/Bettany nas oitavas de final.

Também no sorteio masculino haverá dois pares azuis campeões nas meias-finais. Davide Benzi e Carlo Bonifazzi conseguiram o passe graças a uma dura vitória no desempate (21-16, 19-21, 15-11) contra David Crummins e Manuel Alfieri. O Benzi/Bonifazi amanhã pelas 13h15 defronta o argentino Amiva/Aveiro nas meias-finais. O quinto lugar é bom para o lugar de Krummens/Alfieri, equipa italiana que partiu das eliminatórias e conseguiu ultrapassar esta manhã tanto a fase de grupos como os oitavos-de-final frente ao holandês Nejebuer/Van Werckhoven, perdendo por 2-1 (24-22, 18-21, 15-12).

A outra vaga nas semifinais foi reservada a Gianluca Dal Corso e Marko Vescovic. Depois da primeira vitória de ontem, esta manhã os “azzurri” tiveram de ceder primeiro por 2-0 (21-19, 21-17) aos austríacos Schnetzer/Peutschnig no segundo jogo do Grupo D, para depois compensar com um resultado de 2-0 (21-19, 21-17) contra os poloneses Chachorowski / Besarab na primeira fase eliminatória. Nos quartos-de-final, Dal Corso/Vescović venceu então o derby todo-italiano frente a Matteo Cecchini e Mauro Sacrifante, perdendo por um par de 21-19 e nas meias-finais, marcadas para amanhã às 12h15, terão a oportunidade de compensa contra os austríacos Schnetzer / Petutschnig. Quinto colocado na última colocação no lugar da equipe azul Cecchini/Sacripanti, que chegou às quartas de final após ultrapassar os líderes da fase de grupos do Grupo B (duas vitórias em duas partidas).

O nono lugar é ocupado por Tobia Marchetto e Jacob Windisch. dia de azar para os Azzurri; Depois da estreia de ontem no Grupo C frente a Israel, hoje veio primeiro a derrota por 2-0 (21-15, 21-17) e depois a derrota nos oitavos-de-final que teria visto frente aos suíços Zurcher/Jordânia.