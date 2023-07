Roma, a Associação Europeia de Futebol (UEFA) multou. E o mercado pode começar agora – Forzaroma.info – Últimas notícias do futebol da Roma – Entrevistas, fotos e vídeos

À custa de não vender titulares a Roma optou por pagar uma multa À UEFA, mesmo que seja insignificante (menos de 5 milhões), escreve Gianluca Lingua em Profeta. A propriedade deu a direcção a Tiago Pinto de Não toque nos pilares da equipe Para obter 30 milhões de ganhos de capital. O valor alcançado é, de facto, ligeiramente inferior ao acordado no “acordo de liquidação”, mas no mesmo contrato estava previsto que caso o objectivo não fosse atingido, pena Dinheiro, cujo valor é calculado com base na diferença entre o que foi arrecadado e o que deveria ter sido arrecadado.

Existem dois tipos de prioridades: Meio-campista e atacanteCom a diferença de que o orçamento deve ser investido no primeiro. A ideia é passar no meio-campo e achar um atacante emprestado com direito a compra. O caso vratesi Deve resolver-se dentro de dez dias. A Roma não ultrapassará a oferta já entregue a 30 milhões incluindo 30% Para ser descontado porque eles possuem a etiqueta, no entantoInter Ele estará pronto para atacar. Neste caso as alternativas são Renato Sanchez e Fred. No ataque, o alvo principal é Skamaka Com quem já existe um acordo verbal, falta o do West Ham.