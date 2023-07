O retorno oficial à Arábia Saudita

jorge jesus De volta ao bancolua crescente: O próprio clube saudita oficializou por meio de suas redes sociais. ex-treinador português benfica E esportivoAnteriormente, ele liderou o Al-Hilal na temporada 2018/2019.

“O tempo passa, a vida renova-se. A história escreve-se, memórias de um futuro que ainda não viram. A história tem capítulos infinitos. Jorge Jesus regressa ao Crescente.”lê-se no vídeo que o Al-Hilal partilhou no Twitter.

Após deixar o Al-Hilal, Jesus treinou (com resultados positivos) por uma temporada e meia Flamingo no brasil. Então ele voltou para benfica Em Portugal e na época passada esteve em Türkiye no banco Fenerbahçe com o qual conquistou a Taça da Turquia. Agora, ele decidiu aceitar a oferta do Crescent e voltar para a Arábia.





