“Não há lugar melhor para ser jogador de futebol do que o Napoli! Todos me respeitam…”

Victor Osimhen Ele fala sobre sua ambição na última temporada, mas acima de tudo manda mensagens importantes ao Napoli em entrevista noticiada pelo portal nigeriano Soccernet.ng: “Você conquistou um dos títulos mais prestigiados do mundo, o Campeonato Italiano, e conseguiu. com um clube, que tem pessoas que valorizam cada pequena coisa que você faz por eles. “Ganhar o Scudetto foi algo importante para mim, assim como todos os outros troféus que vierem, como a Liga dos Campeões ou a Copa da Itália ou qualquer outra coisa. I’ Estou orgulhoso de ser o campeão italiano, é ótimo para mim.”

Olhe para o futuro então, porque a ambição é maior do que nunca: “Agora estou trabalhando duro para ganhar mais, e pode-se dizer que agora estou viciado em títulos. O scudetto foi o meu primeiro. Mal posso esperar até a próxima temporada para ganhar mais.”

Palavras de mel, as que ele passou em direção a Nápoles. pelo contrário, Uma verdadeira declaração de amor O que hoje em dia, com um mercado aberto e potenciais negócios monstruosos a caminho, é mais do que apenas uma notícia:

“Nunca vi uma cidade tão louca por futebol quanto os napolitanos. Eles têm um amor incrível por todos os jogadores, onde quer que eu vá sou respeitado. Por alguém que usa uma réplica da minha máscara. Isso mostra que eu fiz um bom trabalho e o que eu significo para eles. E para mim, não há lugar melhor.”

Estou tão feliz por ter feito essa escolha, foi a escolha certa para vir aqui. Alcançar esse tipo de grandeza é algo que me fará sorrir para sempre. Meus filhos e minhas filhas perceberão quando nascerem que papai fez algo extraordinário.”