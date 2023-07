“Com a música venci a timidez” – Corriere.it

“oEm cada verso está a minha vida ». Letra (e música) por Rafael Leao, ou melhor, WAY45, que é o nome técnico do atacante português do AC Milan quando estiver em frente ao microfone. Gols, Rap, Futebol e Canções: A formidável camisa 10 dos rossoneri divide-se entre duas grandes paixões, o futebol e o canto. Sobre seus dribles no San Siro não há muito o que acrescentar: talento puro, Rafa é o ouro do diabo, com uma avaliação de mais de 100 milhões de euros, tornando-o um dos jogadores mais procurados do mundo. No entanto, o menino não se sente apenas um jogador de futebol. Seu amor pela música o levou a gravar dois álbuns aos 24 anos. Em 2021, o primeiro single, começoE o início: 7 faixas divididas entre inglês e português, entre rap, trap e drill, que contam sua história, dos sacrifícios ao sucesso. Agora o segundo, lançado esses diaspor endereço Minha vida em cada versoO que isso significa Minha vida em cada versoque contém 17 faixas.

“Gosto muito de rap, e acho que quando terminar a carreira de jogador de futebol poderei fazer isso na vida – diz -. No momento é só entretenimento, falo sobretudo da minha vida e dos sacrifícios que fiz para obtenha aqui.” Com a música, superou a timidez. E quem o conhece confirma que é mais fácil para ele falar em canções do que em entrevistas: «Nunca exprimo as minhas emoções e sentimentos, mas através da música consigo fazê-lo». A paixão pelas anotações vem do Padre Antonio (“Fazer música quando era jovem”) e inicialmente era um hobby doméstico: “Montei um pequeno estúdio em casa, comecei a aprender e praticar, e as pessoas próximas a mim me disseram que era uma paixão perseguir”. Uma história que lembra um pouco o ideal existencial de Blanco, vencedor do San Remo 2022: jogou nas categorias de base de Feralpi Salo hoje na Série B, depois durante o bloqueio começou a cantar em seu quarto e no final optou por deixar o futebol. READ AO VIVO TMW - Milan, Pioli: "Seria tolice continuar neste caminho, algo mudaria"

Em todas as canções de Liao há referências às origens, infância e adolescência Entre as famosas terras altas está o Bairro da Jamaica, na periferia sul de Lisboa, do outro lado do rio Tejo. O número 45 de seu nome artístico é Zip. “Na sua jornada, não se esqueça de onde você vem”, escreveu o atacante em suas canções, que nunca escondeu que cresceu em um ambiente precário e que o futebol o salvou. só Askolhasem português escolhas, conta exatamente o caminho para o grande futebol: “Onde quer que eu vá, meus olhos estão sempre abertos / Não vou à igreja / Confesse ao microfone / Melhor amigo na prisão, entre”. A Lei do Gueto se sacrifica por isso. Assim que possível, ele volta para os amigos do bairro, que ajudam de forma tangível.

Liao e Milan: renovação com supercondição Os oito números e o sonho da camisa 10 Bilhar, bola, brinquedos e saco de pancadas Golo aos 6”: O mais rápido da Serie A Na mesa com pizza e bacalhau Um rapper com nome artístico e amigo de Lazza Alegria e telefonema para Pe. Uma casa ultraluxuosa de volta às origens