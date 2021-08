Nápoles, encontre o mediador: como Joseph

Num mercado de pouco dinheiro, impacto da pandemia e estádios fechados há dezoito meses, a diferença deve ser a intuição dos gestores: este é o caminho a seguir, a mudança muitas vezes exigida nas entrevistas com um patrão De Laurentiis . a Nápoles Até agora, assumiu tudo que é grande, desde então Coulibaly uma Fabian Ruiz Eles têm um preço, é claro, mas não é negociável. Em suma, não há descontos. e nem mesmo distintivo , que poderá ser lançado em 2022. O objetivo é voltar a Campeões com gols de Osimene : Esta é a tarefa atribuída a ela Spalletti . ao lado de sibilar NS Maksimovic , ele foi de graça, o time é o mesmo. Você acabou de chegar em uma transferência gratuita Juan jesus (Contrato de 1 ano, 1 milhão de salário) e um lateral esquerdo ausente: Chelsea ele prometeu Emerson Palmieri todo o mundo’ Lyon olímpico . Obsessão juntas Zedo está estudando também Youssef , mediador Saint-Etienne : pergunte, faça uma oferta, solicite um empréstimo. Soluções de meio-campo alargadas após lesão escuro e falha na recuperação Bakayoko Ele voltou para o Chelsea. O novo caminho leva a Youssef: o Napoli está focado neste menino de boas perspectivas, que já é um jogador-chave na equipe treinada por Claude urina Quem chegou em 2019 no lugar de Gislan prensa de impressão O ex-campeão de França Com o Olympique Lyonnais.

A identidade de joseph

Youssef é um francês canhoto de 22 anos: é considerado um dos talentos mais emocionantes do mundo. Liga 1. Seu custo é de cinco milhões, ele tem um contrato até 2023: o Napoli fez uma pesquisa, mas Saint-Etienne está se preparando para lidar com a saída de Joseph apenas com franqueza. É uma jogada que garante ordem e substância, mas também preciosa na fase de cobertura: pressão, força em contrastes, captura e distribuição de muitas bolas. Nasceu em 11 de julho de 1999 em BordeauxMedindo 1 metro de altura e 82 metros de altura, ele fazia parte da equipe francesa Sub-21 liderada por Sylvain. Ripoll. Ele é um corredor de maratona, batendo e viajando uma média de 12 quilômetros por jogo, mas ele também oferece uma visão qualitativa sobre a construção da capacidade de manobra.

A história de joseph

Ele foi criado em um viveiro de Bordeaux, onde foi descoberto por Yannick stopira. Os gestores da Saint-Etienne apostam antecipadamente em seu vencimento e compram em 2019 com um pagamento de US $ 2 milhões. No início de sua carreira, ele costumava ser usado no papel de mezala. Vinte e nove jogos e gols no último torneio que terminou na décima primeira colocação para o Saint-Étienne: uma temporada crucial para sua escalada, depois de ter ficado seis meses parado no dia 1º de dezembro de 2019 devido a uma lesão no ligamento cruzado direito. joelho. Ele tem um contrato até 2023. Sua família é originária de Le Archipelago Comores. O futebol também é o grande amor de sua esposa: Youssef é casado Nawal Onkh, nascido em 1997, atacante do Saint-Etienne e da seleção feminina Marrocos, oeste, pôr do sol.