Inter e o mercado de transferência da Juventus, Vlahovic por sua vez

A possível transferência de Dusan Vlahovic gerou um debate sobre o mercado de transferências. O homem-bomba poderá usar uma nova camiseta em breve

Dusan Vlahovic Ele é uma das figuras proeminentes nesta sessão do mercado de transferência. O atacante mostrou todas as suas qualidades na segunda metade da temporada passada, à frente de Fiorentina Ao som de golos e mostra aos principais clubes europeus as suas extraordinárias qualidades ofensivas. Atributos que lhe renderam interesse por parte de Inter, Juventus e Tottenham, mas os números são muito altos na despedida da Fiorentina. Para obter atualizações em tempo real sobre o CALCIOMERCATO mais recente, Assine nosso canal de TV!

Por isso, a premissa estrangeira parece, no momento, a mais provável para o jogador. Na verdade, a nomeaçãoAtletico Madrid Está progredindo agressivamente e pode decolar nas próximas horas.

Mercado de transferências, Vlahovic para o Atlético de Madrid: acordo e números

Valhovich e a pista do Atlético de Madrid estão se tornando cada vez mais importantes. A oferta é péssima dos espanhóis: segundo a Sky, é 50 milhões + 10 bônus + 20% na revenda futura. Uma figura muito importante, também considerando que se trata de bom ‘sicuri’. De acordo com as últimas notícias, haverá também um princípio de acordo entre os agentes do futebolista e o clube espanhol. A Fiorentina ainda não respondeu e os tempos estão a esgotar-se. Se o negócio não for fechado em pouco tempo, o Atlético vai abandonar a pista, focando em sendo Hertha Berlin.