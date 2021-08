Mbappe para os companheiros do Paris Saint-Germain: “Eu ficarei aqui.” Leonardo confirma | Notícia

De acordo com as ideias da Cadena SER, a famosa frase Mbappe – Real Madrid Tudo terminará com o anúncio do jovem campeão francês aos seus companheiros no vestiário do psg: “Eu fico aqui”. Por pelo menos mais um ano, espera-se que o sonho de vestir a camisa branca e jogar no Bernabéu continue assim. O clube parisiense, apesar do risco de perder em uma transferência gratuita no final da temporada, está contente em poder contar com o tridente impressionante que ele conquistou. Neymar NS Messi. Voltaremos a falar sobre isso um ano depois, com a possibilidade de ser incluído no contrato de qualquer maneira Cristiano Ronaldo sem ter que pagar nada para Juventus O que, a esta altura, manterá os portugueses por mais uma temporada.