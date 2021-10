O caso Vlahovic: Renúncia entre Atlético e Juventus e descontinuação do Commisso | primeira página

Disputa na casa da Fiorentina Após a derrota repentina na frente do revólver. Com Mire acima de tudoPara amantes de viola: Doosan Vlahovic. E não poderia ser de outra forma, nem tanto pela atuação descolorida do atacante sérvio em segunda-feira à noite Série A (não a única que desilude), como é Rumores, palavras e caos que surgiram nas últimas semanas em relação à questão da renovação de contratos. Uma situação que não é fácil de suportar e parece destinada a ela Você não encontra uma solução logo. Talvez nem em janeiro.

renúncia – A menos que mudanças repentinas, A ideia do presidente Komiso é manter a Doosan pelo menos até o próximo verão. Em junho, faltará um ano para o prazo de 2023 e, sem uma renovação, o clube roxo quase terá que vender uma joia. Um ano depois da minha rejeição 60 milhões doados pelo Atlético de Madrid Já tendo chegado a um acordo com a comitiva de Vlahovic em um contrato muito mais rico do que um 800 mil euros que você ganha no pagamento de 2000 agora. Em ‘No’ da Commisso há dois meses, pausa final: o atacante sérvio Decidi doar cerca de 4 milhões líquidos por um ano, com a possibilidade de que o mesmo número seja atingido até o vencimento.

Não apenas a juventude – mas quem está por trás da renúncia de Vlahovic? Já tem convênio com outras empresas? agora não. Ele sabe claramente que seu salário não é compatível com o que foi mostrado até agora, especialmente na temporada passada, mas Doosan decidiu apostar em si mesmo E focar mais no seu crescimento sem já ter na gaveta um acordo com outros clubes. Muitos rumores sobre Juventus A partir dessas semanas com base em um O real interesse dos bianconeri por ele, mas ainda não resultou em ofertas concretas. Além disso, o nome de Vlahovic esteve na lista em momentos diferentes Inter e Milan. Mas, no momento, tudo está parado: para entender o futuro de Vlahovich, será necessário esperar pelo menos alguns meses. Em um ambiente muito quente.