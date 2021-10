Live FC Porto – Milan: 0-0 Champions 2021/2022. viva a partida

Onde jogar o jogo: Estádio: Estádio do Dragão

Cidade: Porto

Capacidade: 50.431 espectadores20:19

No terceiro dia da Liga dos Campeões, o Milan Pioli viaja ao Dragão para enfrentar o Porto, em um desafio fundamental para os rossoneri seguirem com esperança na próxima fase.20:19

Satanás, apesar dos bons testes com Liverpool e Atlético de Madrid, ainda está acertado em zero. Os portugueses estão a 1 para um empate frente ao Simeone Colchoneros.20:23

Escalações oficiais da partida: Porto 4-4-2, Diogo Costa – João Mário, Mpemba, Pepe, Wendell – Ottavio, Uribe, Oliveira, Diaz – Taremi, Evanelson.20:23

Escritório do Porto: Pepê, Martínez, Corona, Grujic, Vitinha, Sanusi, Vieira, Conceição, Costa, Manafá, Marchesín, Marcano.20:24

Escalação do AC Milan: Classic 4-2-3-1 para Pioli, Tatarosano – Calábria, Kiere, Tomori, Palo Toure – Tonali, Bennacer – Sailemaker, Krunic, Liao – Giroud.20:25

Disponível para Milão: Maldini, Calolo, Bakayoko, Jongdal, Ibrahimovic, Romagnoli, Gabbia, Desplanches.20:28

Conceição espalha Pepe com o recuperado Mibemba na defesa, Uribe no meio-campo com Oliveira, e ataca Taremi e Evanilson. O banco é apenas para Marcano e Corona.20:30

Pioli não tem Rebic, não foi convocado, Casey está inelegível: no campo de ataque do Giroud, com Ibrahimovic a ver-se no banco. No espaço do meio-campo da dupla Tonali – Bennacer, o Krunic que desempenha a função de meio-campista ofensivo.20:31

Porto e Milan não se enfrentam desde a final da SuperTaça Europeia de 2003, quando o Porto defendia os campeões da Copa da Europa e o Milan acabava de ganhar a Liga dos Campeões. Os rossoneri venceram por 1 a 0 com gol de Andrei Shevchenko.20:32

A partida será comandada pelo árbitro alemão Felix Brych.20:33

1 ‘ Comece o Porto – Milão! A primeira bola de edifícios.21:00

1 ‘ Jérsei clássico Portoghesi branco e azul, Milan nos rossoneri.21:00

2 ‘ Leão tenta a partida, driblando de calcanhar, mas Pepe faz questão de fechar.21:01

3 ‘ Wendell convocou após uma difícil intervenção na Calábria: o lateral os levanta com dificuldade.21:04

3 ‘ Sergio Oliveira avisou. O meio-campista com um erro tático para os Saelemaekers. O primeiro amarelo na partida para os portugueses. 21:04

5 ‘ Magnata Luis Diaz! Bola rítmica ao pé e seca à distância: a bola que bate na madeira à direita do Tatarusano.21:05

6 ‘ Porto que se beneficia imediatamente de reiniciar nos espaços deixados pelo Milan, o português perigoso quando pode relaxar rapidamente.21:06

7 ‘ Taremi tenta assumir o controle da área, e Tomori o impede de pegar a linha também.21:07

8 ‘ O Porto está melhor nestes primeiros minutos de jogo e o Milan vê-se agora obrigado a defender.21:07

9 ‘ Leão solta a esquerda para cruzar, uma bola muito poderosa que acaba bem na parte inferior.21:09

10 ‘ Duro de Saelemaekers Veronica tenta bater Sergio Oliveira, o português faz questão e o impede.21:10

11 ‘ Leão vence João Mário e estende na lateral, a volta de Otávio que para o português e também leva o chute à baliza.21:12

12 ‘ Tonali com meu corpo fechado Su Luis Diaz, protestos colombianos, mas Brych pode continuar.21:13

13 ‘ Ballo Touré está a ter dificuldades em pressionar o FC Porto, mas o lateral também cometeu falta com um toque da mão na entrada da área.21:14

14 ‘ Pimenta! Chefiado pelo zagueiro, Tarosano é cuidadoso e bloqueia a bola.21:14

15 ‘ Problemas físicos tanto para Kjaer quanto para Tonali, mas os dois estão sinalizando para o banco que querem continuar.21:14

16 ‘ Ballo Touré encontra Krunic na área, o meia-atacante não chuta e é impedido por um deslize de Pepe.21:16

16 ‘ Fikayo Tomori avisou. O zagueiro acerta Taremi, que se lança para a área do Milan. 21:16

17 ‘ Cruz de Diaz, Kjaer de cobrança de escanteio: escanteio para o Porto.21:17

18 ‘ Tarni! Bloodball perdido por Saelemaekers, a bola iraniana tentando virar à direita: muito pouca dedução do lado.21:18

19 ‘ Jiro! Um cruzamento de Leão, o francês no segundo poste tenta colocar uma vantagem no meio para um companheiro de equipe inexistente.21:20

20 ‘ Olivier Giroud avisou. Um erro dos franceses ao pressionar e Daus em Mbemba 21:20

21 ‘ Porto com 4-2-3-1, Evanelson atrás de Taremi com Diaz e Otavio ao lado.21:22

23 ‘ O QUE É O FECHAMENTO DE KJAER! Perde a bola para o Ballo Touré, a bola volta para Taremi que conclui com força: o dinamarquês desmontado salva o gol do Milan.21:23

24 ‘ O Milan enfrenta dificuldades particulares no flanco esquerdo, já que Palo Touré e Tomori sofrem muito com o avanço do Porto.21:24

25 ‘ Tarni! Cabeçalho na ponta, bola que acaba se alargando.21:24

26 ‘ Talão estatístico. Ciprien Tatarosano estreou-se no AC Milan na Liga dos Campeões. O único romeno a se estrear pelos rossoneri antes dele foi Florin Raduccio, em dezembro de 1993, contra o Porto.21:26

27 ‘ Ainda me assombra! Pare na zona, chute bem alto na hora: a bola está se alargando!21:28