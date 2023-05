Telhas fotovoltaicas que se integram com a paisagem

As soluções adotadas pelo Parque Arqueológico de Pompéia e pela cidade portuguesa de Évora abrem caminho para um paradigma: transformar as limitações arquitetônicas em patrimônio, promovendo o patrimônio e a sustentabilidade. Todos os anos, mais de 3,5 milhões de turistas de todo o mundo visitam Pompeia para ver as ruínas deixadas pela erupção do Vesúvio em 79 DC.

Hoje, o parque arqueológico abraça o desenvolvimento sustentável e o destaque está nos painéis solares invisíveis instalados na Casa de Ceres, no Thermopolium e na Casa dos Vettii. A olho nu, eles se parecem com os ladrilhos de terracota usados ​​pelos romanos, mas produzem a eletricidade necessária para iluminar os afrescos. Desta forma, a paisagem é respeitada e a economia é alcançada.

Os painéis solares invisíveis usados ​​em Pompéia são tecnicamente chamados de “ladrilhos fotovoltaicos” e foram patenteados pela diaquauma pequena empresa familiar que produz produtos inovadores de iluminação e fotovoltaicos de forma artesanal.

Reconhecidas pelo Ministério do Património e Actividades Culturais (Mibact) como solução para melhorar a eficiência energética no património cultural, o funcionamento destas placas fotovoltaicas assenta no princípio da baixa densidade molecular.

Cada unidade consiste em um composto polimérico não tóxico e reciclável, que funciona especificamente para catalisar a absorção de fótons. Células de silício monocristalino comuns são incorporadas à unidade. A superfície, opaca aos olhos e transparente à luz do sol, permite que a luz entre e alimente as células.

Nos próximos meses, telhas fotovoltaicas cobrirão telhados de alguns prédios públicos dividir, Na Croácia, EA évora, em Portugal. junto com Alkmaar, Na Holanda, a cidade portuguesa é uma das montras que testa soluções inovadoras que visam aliar a sustentabilidade à valorização do património arquitetónico e cultural, no âmbito do projeto europeu positivo.

italiano Dois canadenses fazem parte do grupo IwisLtd., produtora canadense de telhas e painéis fotovoltaicos, está entre os parceiros técnicos do projeto europeu.

o único jeito Ocultar painéis solares Você poderia tê-los atraído, mas isso reduziria seu desempenho energético. por esta razão Dyaqua é nomeado após Tegola Canadeseque gere as restantes soluções em Évora.

Enquanto as telhas fotovoltaicas cobrirão a cobertura da Câmara Municipal, a Tegola Canadese cobrirá um pavilhão desportivo, um centro de ciências e dois parques de estacionamento, fazendo uso da tecnologia Tegosolar.

soluções como Tegosolar As telhas fotovoltaicas são essenciais para aliar sustentabilidade e conservação, bem como proteção e promoção do patrimônio. Um aspecto fundamental é considerar os locais culturais, edifícios antigos e cidades históricas não como obstáculos, mas como recursos para reduzir as emissões de carbono. O desafio não é danificar edifícios históricos para fins contemporâneos, mas usar as soluções mais inovadoras, respeitando o valor cultural e o patrimônio.

Depois de bem-sucedidas, soluções como telhas fotovoltaicas do projeto Pocityf também serão testadas nas cidades de Bari (Itália), Ioannina (Grécia), Granada (Espanha), Celje (Eslovênia), Hvidovre (Dinamarca) e Újpest (Hungria). .

O Pocityf é um projeto de cidade inteligente financiado pela União Europeia com o objetivo de requalificar as cidades históricas, ajudando-as a tornarem-se mais verdes, inteligentes e habitáveis, respondendo às necessidades dos cidadãos; Tudo em relação ao seu patrimônio cultural. Ao implementar e testar as Zonas de Energia Positiva, o Pocityf apoiará a Europa na corrida para se tornar o primeiro continente neutro em carbono até 2050.

Alkmaar na Holanda e Évora em Portugal são as chamadas Lighthouse City, onde serão as primeiras a testar as soluções inovadoras da Pocityf. Seis cidades parceiras (Fellow City), Bari e Celje (Eslovênia), Granada (Espanha), Hvidovre (Dinamarca), Ioannina (Grécia) e Ujpest (Hungria), que replicarão o modelo implementado pelo POCITYF para apoiar a transição energética no Cidade Farol.

Marcelo Bardellini | Pocytif Project Manager e parte da equipe Icons

Até 2050, espera-se que 80% da população viva em áreas urbanas, que por sua vez são responsáveis ​​por 80% do consumo global de energia. Esses números mostram por que é fundamental que as cidades históricas, que muitas vezes enfrentam restrições legais à modernização de edifícios tombados, se tornem mais sustentáveis. O objetivo do Pocityf é ajudar as cidades históricas a tornarem-se inteligentes, começando por duas grandes cidades, Alkmaar na Holanda e Évora em Portugal, para replicar as ações em seis outras cidades europeias. As intervenções visam ter um impacto de longo prazo na qualidade de vida dos cidadãos, trabalhando na resiliência das áreas urbanas para combinar a mobilidade elétrica e as tecnologias TIC com o planejamento urbano participativo”.

Petrel de Graziano | Diretor de P&D do Grupo Iwis

«Évora é uma cidade bonita, no cimo de uma colina, virada a sul. Como não é plano, onde quer que você esteja, você pode ver todos os telhados da cidade. A maioria é vermelha ou terracota, mas como os painéis fotovoltaicos geralmente são azul escuro ou preto, eles não passam despercebidos. Por isso, a autarquia fez questão de implementar uma solução invisível, ao contrário dos painéis fotovoltaicos tradicionais, que são elementos externos, a nossa solução é feita de material de cobertura real. Há alguns anos, o governo italiano concedeu subsídios para a instalação de sistemas fotovoltaicos. No entanto, os incentivos foram maiores para soluções integradas em telhados. Daí a ideia de desenvolver uma solução totalmente caminhável e plana. Tegosolar também tem uma vantagem estética porque não se projeta do telhado e não é visível da rua. Também é mais seguro porque resiste a ventos fortes e é menos sensível à direção do sol.”