“Com Portugal fora do Europeu, vou torcer pelo Spinazzola e pelo Cristitan”

Aproximando-se da hora “x”: em alguns dias Jose mourinho Ele vai começar sua aventura em Roma Friedkin. A partir de 6 de julho, o encontro em Trigoria vai começar com jogadores que não participaram do Campeonato Europeu e todos os créditos excedentes foram devolvidos. Entretanto, o Special One após a exclusão de Portugal do Campeonato da Europa vai observar com grande interesse a Itália comandada por Roberto Mancini e vai torcer pelos jogadores dos Giallorossi que dela fazem parte.

“Sinto-me ligado à Itália porque, como treinador da Roma, tenho jogadores na selecção nacional. Desejo o melhor ao Leonardo. Spinazzola Quem joga muito bem Brian Kristanti Isso sai do banco. O cenário ideal para mim seria contra a Itália e a Inglaterra na final, e agora sou torcedor da Inglaterra. Eu gostaria que Harry Kane pegasse o troféu em suas mãos de Aleksander Ceferin. “Se eles vencerem a Alemanha, eu os vejo em Wembley, na final”, disse ele em entrevista ao The Times.