Itália e Bélgica Thorgan Hazard: “Meu irmão trabalha para estar lá” – Esporte – Europeus

Entre os maiores perigos que enfrenta a Itália na partida contra a Bélgica, haverá, entre outros Thorne Hazard, que cresceu por muitos anos com seu irmão mais velho, Eden. Em vez disso, nestes Campeonatos da Europa, ele não só largou ao 1 ‘, mas acima de tudo é aquele com maior impacto. Veja, por exemplo, o oitavo jogo da final contra Portugal, quando foi o seu golo que deu aos Red Devils o passe da ronda. “Lutamos com Portugal, mas também com a Itália contra a Áustria. Nesta fase do torneio, talvez, não jogar na prorrogação fosse uma vantagem – palavras da classe 93 – a Itália impressionou a todos principalmente na primeira fase dos grupos, enquanto ele teve mais dificuldades na partida. Vai ser preciso uma atuação significativa para se classificar. Será um grande desafio para nós podermos vencê-los, já que eles têm uma longa série de jogos invencíveis atrás de nós. ”

Termos do irmão

Uma missão que a Bélgica tentará cumprir, e pode ter que desistir de Kevin De Bruyne e Eden Hazard. “O Eden é importante para a equipa, mas já mostrámos que isso pode ser feito mesmo sem ele. Ele ainda não está 100% seguro: vemos todos os dias. No final do jogo contra Portugal estava mais preocupado do que hoje. Ele está trabalhando muito com a equipe médica para se preparar e acho que temos sorte de ter uma das melhores equipes médicas do mundo. Aden contra Portugal eu o vi enfrentar e lutar por cada bola. É um pouco como o Brasil no Mundo Copa 2018. Ele teve uma temporada difícil, mas joga sem medo. ”

