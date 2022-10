Betis Sevilla – Roma ao vivo 1-0: golo de Belotti anulado

19:37

49′ – Fim do primeiro tempo

O primeiro tempo termina com a vantagem do Bétis com Canales. A Roma não foi muito eficiente na preparação da partida, apenas o gol de Belotti foi anulado por impedimento.

19:35

48 & # 39; Roma, anulado o gol de Belotti

Sinais de acordar. Roma pode encontrar Claro Da loteria, mas vem cancelado sobre intrusão. Cruz de Spinazzola, vencendo de cabeça Belotti Que estava uma polegada à frente da defesa espanhola.

19:30

43 e # 39; Roma não consegue construir

Roma como uma boneca E agora à mercê da posse de bola do Betis. Longo trabalho para homens Pellegrini que vem região Ele tentou várias vezes um chute que foi rejeitado pelos defensores dos Giallorossi. Enquanto isso, Cristante está em quadra para enfrentar uma partida: Mancini Ele fica bravo com o árbitro porque ele não parou a partida e vem advertir. O primeiro amarelo de Gelorossi A automático Alguns minutos atrás para alertar Joaquin.

19:21

33′ – Betis na frente com Canales

O Betis assume a liderança com a Canalys Network. Bola ruim perdida horizontalmente de Espinazzola Quem dá a bola para os anfitriões, o espanhol chuta para o gol de fora da área para encontrá-lo desvio A partir de Ibanez Isso desloca Rui Patrício.

19:15

24 e # 39; Roma não é muito decisiva, muitos erros individuais

Roma não conseguiu se tornar perigosa. Muitos bugs individuais ao configurar o jogo que não permitem que os invasores encontrem profundidade.

18:57

9′ – Chance da Roma com Pellegrini

O primeiro remate à baliza também é da Roma. Spinazola cruza na área, Luiz Felipe Belotti espera mas bola acaba nos meus pés peregrinos multiplicação por sujo sem dar o poder de fotografar. Bravo conseguiu interceptar o resultado facilmente.

18:52

Péssima falta em Matic, o árbitro não avisa

cirurgia ruim automático No meio do campo: pé de martelo Eu assisti No tornozelo do Giallorossi. automático Ele fica no chão com dor e acorda um minuto depois. O árbitro não avisa jogador do clube espanhol.

18:50

3 & # 39; O primeiro gol é um chute do Betis

O primeiro chute a gol do time da casa. a esquerda A partir de Rodrigo Da entrada da área tente surpreender no gol próximo Roy Patricio: Cuidado com os portugueses para detê-los.

17:46

0′ – a partida começa

Afaste o árbitro sideropoulos, uma bola ser derrotado Da formação de Mourinho com o habitual uniforme dos Giallorossi.

18:25

Pellegrini: “Queremos sair daqui por pontos”

Lorenzo Pellegrini Fale com os microfones da Sky alguns minutos antes do pontapé inicial.

O jogo mais difícil do grupo?

“Sim, também por outros fatores como o calor. Eles são uma grande equipe, vimos isso na primeira mão. Será importante sair aqui com pontos.”

Precisamos da sua mão sem Dybala.

“Sim, tento fazer o que posso. Na primeira mão, foi decidido não me levar para o banco, mas hoje é importante para mim estar aqui. Quero ir bem e a equipa quer sair daqui com pontos.”

18:17

Betis Roma, assim como Ryan Friedkin estão presentes

O vice-presidente do clube Giallorossi também estará presente na importante partida contra o Betis Sevilha, Rayan Friedkin. O filho do pastor de Roma é Ela passou para cumprimentar a delegação dos Giallorossi no centro da cidade antes da partida.

18:10

Roma no estádio: uma pesquisa antes do Betis

O time Chegou ao Estádio Villamarin em Sevilha Onde ele enfrentará o Betis em menos de uma hora. reconhecimento No campo antes de ingressar na vestiários e vestir desgaste oficial Desde o aquecimento e depois para o jogo.

18:00

Roma, o gol na Europa é rotineiro

Roma marcou em 22 jogos consecutivos fora nas competições europeias, uma sequência que começou em novembro de 2018. Sua sequência recorde anterior foi de sete partidas consecutivas fora de casa.

17:45

Roma, precisamos de uma vitória em solo espanhol

Agora você precisa Vitória em solo espanhol. Roma perdeu tudo isso Três jogos fora Contra times espanhóis, cada um contra um adversário diferente: Atlético de Madrid (0-2), Barcelona (1-4) e Real Madrid (0-3).

17:40

Pellegrini, presença para os dez primeiros

Lorenzo Pellegrini É o jogador da Roma com mais jogos em Europeus: 45. O confronto com o Bétis, para o capitão dos Giallorossi, é o número um de presenças 46. Para ele, isso significa entrar Os dez melhores de presença europeia Da história romana, a captura de Vincenzo Montella.

Os 10 melhores jogadores da Roma que jogaram na Liga dos Campeões são Totti (103), De Rossi (98), Dier (64), Tomasi, Dzeko (53), Nella (51), Panucci (50), Mix (49). ), Candela (48), Montella (46).

17:30

Escalações oficiais do Betis Roma

Bétis (4-2-3-1): bom menino; Aitor Roybal, Pezzella, Louis-Philippe, Miranda; Guardado, Akoko; Joaquin, Canales, Rodri; Willian José. Rebanhos de Pellegrini. Disponível: Rui Silva, Martin, Edgar Gonzalez, Rodriguez, Victor Ruiz, Borja Iglesias, Luis Henrique, William Carvalho, Alex Moreno, Sabali.

Roma (3-4-1-2) Rui Patricio Mancini, Smalling, Ibanez; Zalowsky, Cristante, Matic, Spinazzola; peregrinos. Abraão, Belotti. Os rebanhos de Mourinho. Disponível: Boyer, Svilar, Shumorodov, Fina, Kamara, Buff, Missouri, Vulpato, Trippi, Cassano, El Shaarawy.

Sevilha – Estádio Benito Villamarin