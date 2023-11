O mundo inteiro de Bova. “Uma noite adorei Nesta. Ancelotti no Brasil? O melhor.”

Federico Bova, o título do seu programa é “La Milonga del fútbol”.

“Sim, e isso é parcialmente falso. Uma milonga é um lugar, mas é acima de tudo um estilo de música argentino. O tango é o mais dominante, mas uma milonga na percepção popular é um lugar onde as pessoas dançam e cantam.”

Como isso está relacionado ao futebol?

“Simplificando: nossos heróis da milonga não são tocadores de tango, mas jogadores de futebol”.

O período abrangido estende-se entre as décadas de 1920 e 1990.

“Os personagens são três italianos e dois argentinos. Começamos com Renato Cesarini, todo de sangue italiano, mas com um ano de idade mudou-se para Buenos Aires, ganhou 5 troféus com a Juve, depois descobriu Omar Sivori, que depois o mandou para a Juve. ” “Seus sucessos com River Plate e Savory vão ganhar três campeonatos, e chegamos ao oitavo com dois dígitos.”

o terceiro?

“Diego Armando Maradona. O próprio Savory consolou Diego por sua exclusão da Copa do Mundo de 1978: disse-lhe coisas lindas que Diego levaria consigo para o resto da vida. Maradona ganhou dois campeonatos e ao todo dez.”

Como o show vai começar? “Com 15 minutos sobre a imigração italiana para a Argentina.”

Existe algum jogador de futebol hoje em dia que saiba dançar nessa milonga?

“Bem, eles ainda produzem argentinos fortes. Temos Retegui de argentinos italianos, mas não acho que ele faça parte do grupo desses aqui. Mas estou pensando no trio do Inter em 2010: Milito, Cambiasso, Zanetti. .” .

Amanhã ele estará no palco de Reggio, onde treina Alessandro Nesta. O que te lembra dele como um bom torcedor do AC Milan?

“(Risos, editor). Uma lembrança acima de tudo, espero que não seja levada pelos jogadores da Juventus. Liga dos Campeões de 2003, final em Manchester entre Milan e Juventus, chegamos à disputa de pênaltis: Nesta teve que chutar o chute mais forte”, IV. Ele se destaca como meio-campista ofensivo e o coloca na sétima colocação. Não gostei de um jogador como Nesta naquela noite. É a coisa mais clara que tenho em mente sobre ele. E mais uma vez: depois da era Baresi, não me lembro de melhor dupla de zagueiros no Milan do que a dupla Thiago Silva e Nesta.

Ele disse que se tornaria treinador?

“Sem dúvida”.

Como professor teve um grande jogador de Reggio Emilia como Carlo Ancelotti.

“Carlo pode ter contado algo a ele, mas Nesta sabe o que está fazendo. Ele é uma das pessoas menos contemporâneas do futebol mundial. Você se lembra de alguma partida dele que tenha sido inadequada ou que possa se parecer com isso?”

na verdade não.

“Ela tem uma elegância natural fora do comum.”

De volta a Ancelotti: Quantas histórias surgirão quando se considerar seu rebaixamento como presidente do Brasil?

“Ah, de morrer… Os brasileiros nunca vão admitir porque querem um técnico brasileiro, mas em tese seria uma grande jogada.”

Por que especificamente?

“Ele está treinando com sucesso a estrela brasileira mais brilhante: Vinicius, que para mim há muito superou Neymar. Eu não ficaria surpreso se o próprio Vinicius fosse quem desse a aprovação para tentar contratar Ancelotti.”

Esta será mais uma experiência no exterior para Ancelotti.

“Carlo já mostrou como chegar aos lugares, até mesmo o fazendeiro de Reggiolo: porque perdendo isso, perderia sua identidade. Porém, ele entende de forma inteligente as culturas dos lugares. Quando foi para Chelsea começou a aprender inglês muito cedo , como em Paris “Munique e Madrid, não falamos sobre isso.”

Você está dizendo que já está aprendendo português por segurança?

“Sim, mas e se ele voltar a ganhar com o Real Madrid? Não é assim tão simples, estamos a falar do clube por excelência…”

Falando em português: Há trinta anos, Paulo Futre estreou-se pelo Reggiana. Que lembranças você tem?

“Será que percebemos isso? Com ​​o maior respeito, isso é um reflexo de como era o futebol italiano hoje. Alguém como Futre em Reggio Emilia! Hoje ele estaria entre os cinco primeiros da Série A. No programa aí” é um episódio sobre Enzo Francescoli, que foi para o Cagliari, hoje estará entre os melhores times italianos. Com todo o respeito a todos: o futebol italiano era outro mundo em termos de nível de jogadores.”