Liga Italiana, De Siervo: “Contra a pirataria. E uma camisa especial contra os assassinatos de mulheres.”

“Uma batalha histórica que o futebol italiano está travando por todo o sistema a nível internacional.” Estas são as palavras do CEO Luigi De Siervo, da Série A, expõe o combate à pirataria a partir do palco do Social Football Summit agendado hoje e amanhã no Stadio Olimpico de Roma. “A difusão da tecnologia digital significa que podemos cometer crimes a partir da nossa casa, confortavelmente sentados no sofá, sem ter conhecimento da actividade criminosa como tal. Os adeptos devem compreender que se não pagarem estão a prejudicar a sua equipa: o dano para nós devido ao hacking é superior a 300 milhões de dólares por ano, o que significa que por culpa de quem assiste aos jogos imediatamente, Roma e Lazio, só para, por exemplo, terem que desistir de comprar uma ou duas amostras.”

Para o sistema – Após a aprovação da lei antipirataria em julho, segundo De Siervo, “chegamos a um ponto crítico de síntese e aguardamos o dia feliz em que uma plataforma tecnológica possa realmente interromper um evento de pirataria em 30 minutos. queremos que o nosso futebol seja excelente Mais uma vez, temos que garantir que tudo volte aos trilhos. Muito foi dito do ponto de vista regulatório, e este é um ponto resumido. Muito trabalho bom foi feito, com uma evoluindo o código e a Agcom finalizando um processo operacional complexo, espero que tudo se resolva no prazo que nos foi proposto porque o prejuízo é enorme.” Depois repetiu: “O que estamos a fazer é para o benefício de todo o sistema. O futebol, que tem sido tão criticado, está a fazer o seu trabalho para ajudar todos. No entanto, temo que seja também importante visar o utilizador final do plataforma de pirataria, pois deveriam ser punidos com multas de até 5.000 euros. Infelizmente, penso que este é um impedimento necessário, dado que em Itália nesta frente há uma ausência de uma cultura de legalidade. Os jogadores de futebol e os presidentes devem expor-se pessoalmente. Vieri fê-lo, mas todos devem fazê-lo, explicando numa linguagem menos poeirenta que a minha porque é que isto é tão errado: “É uma batalha histórica que diz respeito a todos e estamos a combatê-la a nível internacional”. READ Novak Djokovic recusou, ele não vai jogar o Aberto da Austrália

Plataforma – Benedetta Liberatore, Diretora de Serviços Digitais da Agcom, destacou a popular plataforma: “Estamos trabalhando para combater eventos ao vivo, mas a autoridade combate com sucesso a pirataria online há 10 anos e está fazendo isso sistematicamente. Desde setembro, bloqueamos 150 sites que violaram os direitos do “Dazn. Agora que os hackers se organizaram, estamos desenvolvendo uma plataforma tecnológica para intervir muito rapidamente, 30 minutos, e estamos trabalhando nisso desde antes da lei. A Agcom está pronta, começamos as fases de teste e os tempos serão muito rápidos. Não podemos nos dar ao luxo de falhar.”