Nápoles é feita para Mazzocchi. Bonucci, a ideia de Gênova | Mercado de transferências, notícias de 2 de janeiro

17h01 – Salernitana quer Nicolosi Caviglia de volta

(Michele Capello – equipe editorial de gianlucadimarzio.com) Salernitana volta ao topo Nicolosi Caviglia Juve. Após concretizar a venda de Mazzucci para o Napoli, Granata quer trazer o meio-campista de volta ao Campania, que já esteve no Salerno para o segundo semestre da temporada 2022/2023.

16h59 – Nápoles e Zanoli rumo a Gênova

(Michele Capello – equipe editorial de gianlucadimarzio.com) Estes são os detalhes do processo MazochiO Napoli pagará mais 3 milhões de bônus ao Salernitana, enquanto o jogador assinará um contrato de 3 anos com opção de prorrogação por um quarto. Sua despedida é libertadora Alessandro ZanoliGênova o espera: o sinal verde está previsto para breve.

16h08 – Nápoles, eles são feitos para masoquistas

(Michele Capello – equipe editorial de gianlucadimarzio.com) É feito para passar Pascual Mazochi de Salernitana para Nápoles. O extremo vai juntar-se ao plantel à disposição de Walter Mazzarri por cerca de 3 milhões de euros. As consultas médicas estão marcadas para amanhã.

16h03 – Nápoles perto de Smardžić

(Mônica Colombo) o Nápoles Pronto para reinvestir os 25 milhões arrecadados com a venda Diamante Para Leipzig: negociações estão em andamento com a Udinese para uma transferência imediata Samardzic No Stadio Mazzarri (De Laurentiestá negociando com o pai do meio-campista que se transferiu para o Inter no verão). Além disso, os Campanianos estão negociando com Salernitana o lateral Mazzocchi (Baroni del Verona é o segundo plano).

15h57 – Inter, Agume rumo a Sevilha

(Mônica Colombo) Marotta e Ausilio tentarão terminar o trabalho Sevilha Empréstimo com direito de resgate AgomeQue não encontrou muito espaço com Inzaghi. É de se perguntar se o departamento ofensivo deInternacional Será reforçado por uma nova adição, mas as condições só serão possíveis com a saída prévia de Sanchez que, apesar do estádio árabe, ignora e almeja conquistar o título da Liga Italiana com os Nerazzurri. READ Michelle Hunziker no GP de Valência: Que surpresa para o namorado!

13h51 – Milan, ideia de ataque de Duran

(Andrea Molinari – equipe editorial de gianlucadimarzio.com) Milão pensa John Doran Para fortalecer o departamento ofensivo. O atacante colombiano, nascido em 2003, joga no Aston Villa e foi oferecido ao clube rossonero, que gosta de seu perfil. No entanto, ele é um jogador de fora da UE e precisará criar um lugar para si. Os olhos também estão voltados para um jovem da mesma idade, mas que já conhece o campeonato italiano: Filippo Terracciano De Verona. Marco Baroni é um jogador versátil, que pode atuar como ala, mas também como meio-campista. Porém, a Fiorentina também está interessada nele, tendo se movimentado primeiro e podendo se aproximar do jogador.

12h18 – Inter, Buchanan chega na quarta-feira

(Valentino della Casa – equipe editorial de gianlucadimarzio.com) Amanhã será o primeiro dia de Buchanan Como jogadorInternacional. Na verdade, a chegada do extremo canadense está prevista para quarta-feira, 3 de janeiro, seguida de consultas médicas e assinatura do contrato. Ele se mudará permanentemente de Bruges.

12h08 – Milão, retorno oficial de Gabbia em poucas horas

(Valentino della Casa – equipe editorial de gianlucadimarzio.com) o Milão Preparando-se para um retorno jaula. Hoje deve ser o dia certo para o zagueiro, que jogou nos últimos meses, chegar ao Milan Villareal. Visitas médicas e anúncios oficiais são esperados nas próximas horas.

11h36 – Atalanta, primeiro remate de Verona

(Valentino della Casa – equipe editorial de gianlucadimarzio.com) Depois dos exames médicos realizados ontem, chegou o anúncio oficial: a Atalanta contratou Hien ao Verona por cerca de 9 milhões de euros mais bónus. O zagueiro já está no Zenonia e treinará com Gasperini, podendo ser convocado para a partida contra a Roma, no domingo. Ele chegará em definitivo e vestirá a camisa 4. READ Juve, Arthur può spazio a Zakaria: a estratégia para o centrocampista do Borussia Monchengladbach | Primapagina

11h14: Bonucci pode acabar em Gênova

leonardo Bonucci Saudações por passar Dragosina No Tottenham: Al Génova Abrirá uma lacuna na defesa que o ex-jogador da Juventus, nostálgico da Itália, estará pronto para preencher após seis meses na Bundesliga.

10h50 – Milão, sugestão de Brassier

O Milan, atormentado por lesões, está prestes a receber o primeiro reforço: é um rosto familiar, em Matteo jaulaEle voltou do empréstimo ao Villarreal depois de apenas seis meses. Mas ele não será a única adição ao departamento de defesa. Foi sugerido cobre Brest, mas nenhuma decisão foi tomada pela administração neste momento (nem até hoje). LingletÉ propriedade do Barcelona e recebe um salário de 6 milhões…).

10h26 – Inter, feito para Buchanan

(Mônica Colombo) O Inter é o mais clarividente: obrigado a lidar com a ausência de Cuadrado, devido a uma cirurgia ao tendão de Aquiles, está a acertar os detalhes com o Brugge. Processo de pouso iminente Tajon Buchanan (Amanhã, se todas as peças do quebra-cabeça estiverem resolvidas?) Está decidido: 7 milhões mais 3 bônus para os belgas e um salário de 1 milhão mais bônus para o canadense.

Tajon Buchanan, jogador do Inter Inter, primeira compra em janeiro Companheiro de De Ketelaere, amigo de Davies Comemoração de Oba Martins

10h23 – Sessão de inverno, vamos lá