Juventus e Scanavino podem contratar Campos como diretor esportivo

lá Juventus Formalização dos membros do novo conselho de administração, na pendência da primeira reunião marcada para 18 de janeiro. O novo presidente é Gianluca Ferrero, e o diretor administrativo é Maurizio Scanavino. Este último apoiará a administração esportiva que terá Massimiliano Allegri e o diretor esportivo Federico Cherubini como treinadores, pelo menos até junho. Mas as últimas notícias do mercado, que vêm de vários jornais desportivos, confirmam a vontade do novo diretor-geral de contar com um novo diretor desportivo, com Cherubini que pode assumir mais uma função no clube da Juventus.

A respeito disso, Fala-se na eventual contratação de Luis CamposE a Ele está atualmente no Paris Saint-Germain, mas, no caso de uma oferta da Juventus, ele pode decidir aceitá-la. O dirigente desportivo português tem uma significativa experiência internacional, além de ter contribuído para as vitórias do Lille no Campeonato Francês sem onerar o orçamento da empresa francesa. Ele faz o mesmo no Paris Saint-Germain. Entre outras coisas, Luis Campos é amigo íntimo de Allegri e isso pode facilitar sua transferência para a Juventus. Os dois são imortalizados juntos em Monte Carlo no verão. Falou-se de uma possível transferência do treinador para o Paris Saint-Germain.

Mais tarde, descobriu-se que se tratava apenas de um amistoso entre os dois, com o clube francês contratando Galtier como treinador.

Possível participação, como diretor desportivo, de Luís Campos

De acordo com os últimos rumores do mercado, o novo CEO Maurizio Scannavino permanecerá Trabalhe na contratação de um novo diretor esportivo, especialmente em antecipação à temporada 2023-2024.

Nos últimos dias, fala-se da possível chegada de Giuntoli, Tari, Petrachi: no entanto, também há a confirmação da possível participação da Juventus FC Luis Campos. O português mostrou que sabe trabalhar bem no Lille no Paris Saint-Germain e pode aceitar uma oferta da Juventus.

Em caso de chegada, será necessário entender o futuro da carreira de Federico Cherubini, que goza do respeito profissional e humano da propriedade da Juventus. Ele pode se manter no comando do mercado alvinegro, pois também já mostrou que pode fazer um ótimo trabalho com o lançamento do Sub-23, agora chamado de Juventus Next Gen.

O retorno de Del Piero não está descartado

nas últimas semanas Também se falou em um possível retorno de Del PieroE a Quem pode ser nomeado vice-presidente? Fala-se também de sua possível inclusão no conselho de administração porque, do ponto de vista profissional, apoiaria o trabalho do departamento de esportes. Compreender a futura carreira de Massimiliano Allegri. Se ele vencesse uma competição entre o Campeonato Italiano, a Copa da Itália e a Liga Europeia, ele poderia estar confirmado no banco de reservas do Juventus FC.

