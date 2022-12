Pelé morreu, tinha 82 anos: o mundo do futebol está de luto

curador

–

Os feitos do futebolista brasileiro nascido em Tres Coraço em 23 de outubro de 1940 serão lembrados para sempre e, décadas após sua aposentadoria, o debate sobre quem foi o melhor absoluto entre ele e Diego Armando Maradona ainda é intenso. A carreira fala por si: uma vida plena no Santos (11 títulos nacionais e 5 internacionais) com uma curta lista de espera de dois anos no New York Cosmos no Campeonato dos Estados Unidos, mas acima de tudo a história escrita com a camisa do Brasil. com o Escolher Pelé marcou 77 gols em 92 partidas, Mas, acima de tudo, conquistou três Copas do Mundo, duas delas como campeão. Pela primeira partida na Suécia, em 1958, o mundo se apaixonou por ele quando ainda não tinha dezoito anos: 5 gols entre a semifinal contra a França e a final contra os donos da casa, além de um episódio contra o País de Gales na Copa quartas de final. . Voltou quatro anos depois para o Chile, e só disputou a primeira fase e assistiu de fora as demais partidas devido a lesão. Finalmente o terceiro – ninguém ganhou mais que ele – em 1970 no México: uma vaga na final contra a Itália e mais três pérolas no decorrer da competição.