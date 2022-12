Quando e onde se realiza, datas, programa – OA Sport

Chegamos oficialmente no ano novo, Também ao nível do MotoGP, já é tempo de pensar no que nos espera na tão esperada próxima temporada. Se confirmado, o calendário oferecerá 21 corridas, com inscrições (todas serão avaliadas) para os Grandes Prêmios do Cazaquistão e da Índia, para uma experiência verdadeiramente nova.

Como qualquer vintage que se preze O Campeonato do Mundo fará parte dos testes de pré-temporada O que permitirá às equipas e pilotos colocarem as mãos nas motos antes da largada oficial, que será no fim-de-semana de 26 de março em Portimão com o Grande Prémio de Portugal. Os testes de inverno vão decorrer na mesma pista lusitana e no clássico Sepang.

Começa de novo com Francesco “Pico” Bagnaia na frente de todos Ser campeão do mundo, mas não faltarão competidores atrás dele e obviamente eles começam com Fabio Quartararo, que está desesperado para reconquistar o cetro da primeira classe, e obviamente Marc Marquez, que pode realmente estar em seu primeiro ano novamente aos 100 % após o colapso de julho de 2020 em Jerez. Obviamente as atenções estão em Alex Espargari com a Aprilia e Ina Bastianini, a nova piloto oficial da Ducati.

Calendário de testes de pré-temporada de 2023 – Speedway

5 a 7 de fevereiro: Partida de Sepang (Malásia).

10-12 de fevereiro: Teste em Sepang (Malásia)

Março 11-12: Teste em Portimão (Portugal).

a respeito de Testes durante o torneioE a Isso ocorre apenas dois dias depois, após as datas de Jerez e Misano1 de maio: prova em Jerez de la Frontera (Espanha), 11 de setembro: prova em Misano (Itália).

Passando para a gama média e Moto3, começaremos com testes especiais em Jerez de la Frontera (Espanha) divididos da seguinte forma: teste de Moto3 de 9 a 10 de março, teste de Moto2 de 14 a 15 de março. Depois disso, os exames oficiais serão realizados em Portimão de 17 a 19 de março.

Foto: Clique em MotoGP.com