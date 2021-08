O Opificio 4.0 CMB Matera anuncia que fechou acordo com a Fernando Leitão – Oltre Free Press para a temporada 2021/22.

Visitas ao artigo:

Nascido em São Paulo, Brasil, Fernando Letao é um pivô nascido em 1981, com cidadania portuguesa, tendo vivências na Itália em Acqua e Saboni a Massimiliano Bellarte, continuando então a aventura entre Arzignano e Luparense. A carreira de Leitão continua na Bélgica e finalmente na França, no Lille. Sofisticação, experiência e profissionalismo a serviço das cores azul e branco.

Fernando, bem-vindo à maravilhosa família CMB.

As primeiras palavras de Leitão: “Escolhi o CMB porque o considero um clube sério, com muitas ambições, onde estás bem! Falando logo ao Sr. Nitti, percebi que o clube procurava um jogador com um pouco de experiência e uma muita vontade de ganhar, esta é uma grande oportunidade para mim. “mim! A Serie A é a liga mais equilibrada do mundo e acredito que em termos de estrutura continuará a melhorar muito, será muito bonita e emocionante .Quero aproveitar essa grande oportunidade, ajudar o clube a continuar crescendo e mostrar todos os meus valores, profissionalismo e dedicação, como fiz Ao longo da minha carreira, um jogador que vai doar sangue para o time e nunca vai desistir, vem no CMB. ”