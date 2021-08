Vitória de Speedway Silverstone e Quartararo. Pódio da Aprilia: terceiro Alex Espargaro

O francês da Yamaha impõe-se à frente da Suzuki de Rins e da moto de Noale e avança para o Campeonato do Mundo. Bajnaya e muito russo

Fabio Quartararo, Rei da Inglaterra. Foi a Yamaha francesa que venceu o Grande Prêmio da Inglaterra, dando ainda mais aceleração à corrida do campeonato mundial. Na linha de chegada em Silverstone, o líder mundial Alex Rains, precedido por uma Suzuki que apareceu de longe, e Alex Espargaro, que deu à Aprilia um grande pódio, a estreia de um Noel de fábrica no MotoGP. Quartararo voa e corre no Mundial sobre Joan Mir (9), seu primeiro desafiante: agora sua vantagem é de 65 pontos. Quase inexpugnável. Bad Francesco Bagnaia, 14, e Valentino Rossi, 18 após testes controlados.

Protagonista Aprilia – A corrida categórica de Quartararo, que inicialmente permite que os instintos predatórios de outros desabafem, apenas para bater o topo da corrida após 5 voltas e fazer a diferença com aquela velocidade intransponível que ele claramente demonstrou possuir durante todo o fim de semana. Nos escudos da corrida inglesa está a Aprilia que acende e mostra um belo cartão de visita para a chegada iminente de Maverick Vinales que tentará esta semana em Misano: Alex Espargaro luta pela frente e conquista um deslumbrante terceiro lugar atrás de Alex Rins, o finalmente o protagonista com uma Suzuki apareceu, como nos velhos tempos, na corrida. A resistência de Alex Espargaró contra Miller na última volta foi realmente grande para a impressionante defesa do terceiro lugar. Quinto Paul Espargaro que estava na pole position, para salvar o equilíbrio pesado da Honda com mais uma queda para Marc Marquez.

Ducati na sombra – A Ducati coleta menos do que o esperado após a qualificação: Jorge Martin cai na primeira volta após contato com Marc Marquez; Jack Miller fechou em quarto e perto do pódio, mas sem nunca ser o protagonista, e Francesco Bagnaia terminou em 14º depois de uma segunda vez na qualificação que legitimou expectativas muito diferentes. O primeiro italiano a chegar à linha de chegada de uma corrida vê seis motos diferentes nos seis primeiros – Yamaha, Suzuki, Aprilia, Ducati, Honda e Ktm respectivamente – então Danilo Petrucci, 10º com a Ktm Tech3, enquanto Enea Bastianini é 12º e Luca Marini Dia 15 READ Sassuolo - Juventus 1-3, Ronaldo e Dybala chegam a 100 partidas em preto e branco - Esportes - Futebol

Raça – O céu nublado e frio e as escolhas de pneus quase exclusivas são uma média dupla para todos, mas Paul Espargaro e Marc Marquez se concentram no macio na traseira e o Quartararo e Banya na dianteira. Na largada, Paul Espargaró saiu da pole position, atrás do duelo Bagnaia e Aleix Espargaro, enquanto Marc Marquez e Jorge Martin chegaram aos nove anos e terminaram a corrida prematuramente. Aprilia ruge, Mir e Reigns encontram bom ritmo, Rossi perde terreno e Quartararo passa para a frente na quinta volta. O seu ritmo é inalcançável, atrás dele está o excelente protagonista Alex Espargaro, mas na 12ª volta deverá dar o segundo lugar a Reigns. A luta no topo inclui pilotos de 5 fabricantes diferentes, com Quartararo a lutar sozinho enquanto Rins, Aleix Espargaro, Miller e Pol Espargaro lutam pelas restantes corridas do pódio. Na última volta Miller ataca, mas Alex Espargaro responde e tem razão: o pódio da Aprilia é dele. bem merecido.

MotoGP GP Grã-Bretanha, arranjo de chegada – Esta é a ordem de chegada do Grande Prêmio da Inglaterra de MotoGP

1 – Quartaro (Fra – Yamaha)

2. Chuva (Spa – Suzuki)

3. Er. Espargaro (Spa – Aprilia)

4. Miller (Austrália – Ducati)

5. B. Espargaro (Spa – Honda)

6. Aglutinante (Saf – Ktm)

7. Lecuona (Spa – Ktm)

8. Um Marquês (Spa – Honda)

9. MIR (Spa – Suzuki)

10 – Petrucci (ETA – Ktm)

11. Zarco (Fra – Ducati)

12. Bastianini (ETA – Ducati)

13. Nakagami (Jiap – Honda)

14. Bagnaia (Ita – Ducati)

15. Marini (ETA – Ducati)

16. Oliveira (B – Ktm)

17. Crutchlow (Gbr – Yamaha)

18 – Russo (ETA – Yamaha)

19. Dixon (m – Yamaha)

20. Martin (Spa – Ducati)

21- M Marquis (Spa – Honda) READ Roma, Mourinho encontra Zaniolo, Pellegrini e Smalling pela primeira vez

MotoGP, ranking mundial – Esta é a classificação mundial do MotoGP depois do Grande Prêmio da Inglaterra.

1. Quartararo (Fra – Yamaha), 206

2. MIR (Spa – Suzuki) 141

3 – Zarco (Fra – Ducati) 137

4- Bagnaya (ETA – Ducati) 136

5. Miller (Austrália – Ducati) 118

Bender (claro – mudo) 108

7. Vinales (Spa – Yamaha) 95

8. Oliveira (caneta – mudo) 85

9. Espargaro (Spa – Aprilia). 83

10. Martin (Spa – Ducati) 64

11. ENXAGUAR (SPA – SUZUKI) 64

12- M Marquis (Spa – Honda) 59

13. Nakagami (Jiab – Honda) 58

14. P. Espargaro (Spa – Honda) 52

15.a. Marquês (Spa – Honda) 49

16- Morbidley (ETA-Yamaha) 40

17. Petrucci (ETA – Ktm) 36

18. Bastianini (ETA – Ducati) 35

19. Likuna (Spa – Ktm) 33

20. MARINI (ETA – Ducati) 28

21- Russo (ETA-Yamaha) 28

22- Bradel (Honda) 11

23 – Pedrosa (Spa – Ktm) 6

24- Savadore (ETA – Aprilia) 4

25. Peru (ETA – Ducati) 3

26. Rabat (Spa – Ducati) 1

29 de agosto de 2021 (alteração em 29 de agosto de 2021 | 15:22)

© Reprodução reservada

“Fanático por TV. Viciado em web. Evangelista de viagens. Empreendedor aspirante. Explorador amador. Escritor.”