Milik está confuso, e as ordens de Allegri são a razão… fora do campo

temporada Juve Ele começou com três pontos conquistados em campo Udinese E muito bom humor, como evidenciado por foto Ei vídeo Postado pela Juventus FC em páginas de mídia social. Este último também vem das redes sociais cortina quem vê a postagem Melik , Feijão E Yildiz O atacante da Juventus postou uma foto Os vencedores Da partida de ontem no final do treino. Até agora nada de estranho, exceto que entre marcado Há também Nicolau Feijão que, no entanto, não está em foto …O novo número 21 A Juventus não perdeu tempo Assedia parceiro e aponte o erro.

Milik e Fagioli Wilds: estrelas da Juve nas redes sociais

“Obrigado, sei que ganhei, mas não sou eu. Agradeço muito o gesto.” – Isso é um comentário Feijão sob a posição de Melek. “Parece-me que você brincou com a gente, desculpe mano.” – o atacante respondeu com muitas caretas eles riem. Mas o que houve? Arcádio está confuso feijão e yalds…tudo errado com o novo visual que o Sr. Allegri queria. Também participaram da divertida cortina os torcedores da Juventus que não perderam tempo, comentando com risadas e muito mais. “Também os confundi com a foto, mas eles estavam na sua frente. – brincou um fã.