Beto-Everton, negociando os detalhes: Partida para Inglaterra por hora

atacante Nascido em 1998 Pronto para se despedir da Liga Italiana. Os 75 minutos que jogou em sua primeira partida do campeonato contra ele Juve Ele pode ter sido o último a vestir a camisa Udinese : aceleração crítica nas últimas horas, com Éverton Isto levou a um importante relançamento das negociações Detalhes finais .

Everton Beto, o valor do negócio

A Udinese queria um aumento salarial do Everton, o que não demorou muito. Após a apresentação inicial Foi rejeitado ao remetente pelos binconeride 25 milhões fixos mais 5 bônus, os ingleses levantaram a própria proposta persuadindo negros e brancos: Mais de 30 milhões de bônus foram colocados no conselho e as negociações foram até o último detalhe. Não se pode descartar que, no domingo, Beto poderá cumprimentar a Itália voando rumo à Inglaterra.