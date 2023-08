Veneza – Cosenza 1-1: placar final e destaques

No turno do meio da semana, de volta a campo na quarta-feira pelo terceiro dia, a equipe de Vanoli visitará a Sampdoria, enquanto Caserta receberá o Modena.20:07

Um monólogo em laranja e verde No segundo tempo, Perini empatou de primeira, o terceiro gol do campeonato, e depois foi um chute para o gol que errou a palma da vitória. Nos cruzamentos de recuperação de Gitkiar e Idzis. rossoblu conseguiu somar um ponto com sofrimento e um pouco de sorte.20:05

Dorazio dorme com a bola, e Candela serve para Pohjanbalo, com o pé direito, que é atingido em cobrança de escanteio de Venturi.19h14

Meta! Veneza – Cosenza 1-1! Rede Perini. Bjarcasson está no corredor para Perini, que senta Venturi e Meroni com o pé esquerdo, sem deixar saída para Mikay.

Fanoli precisa aumentar o ritmo e o peso de ataque, que é a potencial adição ao Jetker; Pode-se dizer que Caserta está satisfeito com o resultado, e deve evitar cair no centro de gravidade. 18:54

Caserta conta com Focca, que é favorito a Arioli, com Mazzocchi e Durso atrás de Totino. Rispoli e Meroni em vez de Martino e Fontanarosa na defesa.17h36

Vanoli confirma a mesma escalação titular que derrotou o Como: diante do tridente Perini-Pohjanbalo-Johnsen. Os novos Altare e Lella partem do banco.17:24

Ambas as equipes estrearam por 3 a 0: o laranja e o verde brilharam contra o Como e impediram as chegadas do Cagliari, Altari e Lella, durante a semana; Os Rossobello liquidaram o Ascoli com o mesmo resultado, aproveitando ao máximo a sua tripla superioridade numérica.14h23