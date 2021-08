Mercado de transferências da Juventus, Mourinho explode no mercado | Pule a tacada para zero

Um desafio entre Roma e Juventus para chegar a Moriba, cujo contrato termina em 2022 com o Barcelona

futuro de Alex Moreba pode não estar em Juventus: O jogador atualmente tem várias ofertas na mesa, principalmente de Liga Premiada, mas também de LeipzigDe acordo com o que foi relatado pela rede “ESPN”, que confirma que a seleção alemã tentou no ano passado entrar nele Bundesliga.

Mercado de transferência da Juventus, tempestades Mourinho

Atualmente Moriba Ele tem um contrato que expira em 2022 com BarcelonaMas o jogador não quer que ela expire, pelo contrário, de acordo com “DiarioGol” no momento ele teria rejeitado todas as ofertas que o alcançaram. Seguindo em frente, agora, pode ser Jose mourinho: O treinador português teria pedido à gestão Roma Conseguir 20 milhões à disposição do jogador, para que ele possa atender seus pedidos do ponto de vista do engajamento.

A periferia do jogador vê mais esperança de uma mudança no próximo ano, mesmo ao custo de ter que passar uma temporada inteira nas arquibancadas: isso permitirá que eles tenham mais controle sobre o futuro do jogador e evitarão ter que chegar a um acordo com o jogador. Barcelona, ansioso para gerar renda imediatamente.